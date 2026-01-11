每天一杯拿鐵喝出問題？ 醫揭「皮膚癢、狂冒痘」關鍵竟是它

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

不少人作息正常、也沒有熬夜，卻長期出現皮膚搔癢、反覆冒痘，甚至常伴隨脹氣、消化不良等困擾。對此，營養功能醫學專家劉博仁提醒，問題可能不在生活習慣，而是每天喝的「拿鐵」裡，糖與牛奶恐悄悄引發身體發炎反應。

劉博仁在臉書粉專發文指出，若長期出現「不明原因皮膚癢」、「反覆長痘痘」或「腸胃不適、脹氣」，兇手往往不是咖啡本身，而是拿鐵中添加的「糖」與「牛奶」。

2024年皮膚醫學研究顯示，過量糖分會造成「糖化終產物（AGEs）」累積。簡單來說，糖分會刺激胰島素分泌，引發一連串賀爾蒙波動（尤其是 IGF-1），不僅讓皮脂分泌增加、痘痘更容易冒，還可能啟動全身性的發炎反應。

至於牛奶，看似營養，卻暗藏兩大「發炎地雷」。第一是「乳糖不耐症」若喝完拿鐵容易腹瀉或脹氣，代表腸道無法有效分解乳糖，殘留乳糖在腸道發酵，可能破壞腸道黏膜屏障，讓發炎因子擴散到全身，皮膚自然首當其衝。

第二則是「牛奶蛋白敏感」，尤其是 A1 β-酪蛋白。劉博仁指出，近年的回顧性研究發現，A1 型蛋白在消化過程中會產生刺激性胜肽，可能誘發腸道發炎，進一步引起全身免疫反應。這也解釋了，為何有些人過敏原檢測正常，卻一喝牛奶就皮膚癢。他補充，研究顯示，含 A1 β-酪蛋白的市售牛奶，較容易引發腸道發炎，甚至加重乳糖不耐症狀，相較之下，僅含 A2 蛋白的牛奶或發酵乳製品（如優格），對腸道屏障影響較小，甚至有助於抗發炎。

劉博仁建議，若懷疑自己對拿鐵有反應，不妨嘗試「3 步驟測試法」自我檢視：

第一步，先連續 2 週喝「無糖拿鐵」，觀察皮膚是否改善

第二步，若仍有不適，可將牛奶改成燕麥奶或杏仁奶

第三步，若真的離不開牛奶，則可選擇標示「A2 蛋白」的鮮乳，或改吃發酵乳製品，通常耐受度會明顯提升。



