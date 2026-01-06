每天「法式舌吻」有助止鼾？ 耳鼻喉醫教「3個舌頭運動」防猝死

打鼾問題若置之不理，恐演變成睡眠呼吸中止症，導致睡眠期間血液缺氧，嚴重時可能引發中風、心肌梗塞，甚至因缺氧造成猝死。耳鼻喉科醫師陳亮宇在YouTube頻道分享3種有效的止鼾運動，透過強化舌頭、臉部及喉嚨肌肉，達到緩解打呼的效果。

扁桃腺肥大或肥胖問題也會使呼吸道變得狹窄，當氣流通過時產生震動而發出鼾聲。 （示意圖／Pexels）

關於打呼成因，陳亮宇解釋，部分民眾因生理結構異常導致，例如鼻中膈彎曲造成鼻塞，迫使患者以口呼吸。另外，扁桃腺肥大或肥胖問題也會使呼吸道變得狹窄，當氣流通過時產生震動而發出鼾聲。此外，隨著年齡增長，身體機能退化會使口腔、喉嚨周圍肌肉張力不足，熟睡時舌頭容易向後倒塌阻礙呼吸。

陳亮宇分享的第一個方法是用力伸出舌頭往上舔到鼻子。第二個方法則是將舌頭用力頂住上顎維持10秒後拔開，以10次為一個單位，每天進行3個循環。第三個方法他形容就像深情的法式舌吻，用舌頭在臉頰內側繞圈，順時針與逆時針各10次，同樣每天做3個循環。

這些訓練又稱為口咽運動或肌功能訓練，陳亮宇表示已多次分享相關資訊。他引述研究指出，針對輕度打鼾或輕度阻塞型睡眠呼吸中止症患者，透過口腔與喉嚨的運動訓練，能讓肌肉恢復活力與彈性，避免塌陷堵住呼吸道，進而緩解打呼症狀。

陳亮宇提醒，止鼾運動無法在短時間見效，必須持之以恆才能看到改善。這些練習的最大優點在於不需購買任何工具或器材，民眾可選擇在睡前、看電視追劇、滑手機、開車或洗澡時進行。不過他也強調，並非所有打呼或阻塞性睡眠呼吸中止症都能透過此方法解決，建議有相關困擾者應先就醫，由醫師評估狀況後擬定最適合的治療方針。

