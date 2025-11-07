每天一瓶害你禿！專家點名2飲品「加速掉髮」 想多留頭髮別貪喝
（記者張芸瑄／綜合報導）現代人生活壓力大，加上遺傳、作息與飲食不均等因素，掉髮問題逐年年輕化。根據國際統計，全球50歲以上男性約有一半、女性則有四分之一受到禿頭或髮量稀疏困擾。近期刊登於《營養與健康》（Nutrition and Health）期刊的一項大型研究指出，含糖飲料與酒精是導致掉髮的兩大兇手，經常飲用可樂、奶茶或啤酒等飲品，會大幅提高禿頭風險。
臉書粉絲專頁「韋恩的食農生活」分享這份研究時指出，研究團隊整合17篇經過同行評審的論文，納入超過6萬1千名受試者資料，結果顯示，每週攝取超過3,500毫升含糖飲料者，掉髮機率明顯上升，男性影響最為顯著。研究者推測，過量糖分會造成胰島素抗性與慢性發炎，進而破壞毛囊健康。
示意圖／每週攝取超過3,500毫升含糖飲料者，掉髮機率明顯上升，男性影響最為顯著。（擷取自 免費圖庫freepik）
除了含糖飲料，酒精同樣與脫髮及頭髮提早變白有關。學者指出，飲酒過量會干擾鋅、鐵、維他命B群等關鍵營養素的吸收，並影響肝臟代謝與睡眠品質，導致毛囊缺乏修復能力。同時，酒精引發的慢性發炎反應，也會加速頭皮老化與掉髮過程。
研究也發現，血液中維他命D濃度越低，掉髮情況越嚴重。此外，缺乏鐵質會使毛囊提早進入休止期，造成頭髮稀疏與生長停滯。專家指出，這些結果都印證了營養不良與禿頭之間的密切關聯。
營養專家建議，想要預防禿頭，日常飲食可遵循三大原則：
第一，補足維他命D與鐵質，維持毛囊健康；
第二，避免過量糖分與酒精，減少身體發炎與荷爾蒙失衡；
第三，攝取足夠蛋白質並搭配植物性飲食，如花椰菜、青花菜與大豆製品，這些食材富含抗氧化物與植物雌激素，有助平衡內分泌並強健髮根。
專家強調，每天少喝一瓶含糖飲料或酒精飲品，就可能多留一撮頭髮。想保住髮線，從減糖戒酒開始，才是最簡單也最有效的護髮第一步。
《引新聞》提醒您：未滿18歲請勿飲酒、開（騎）車不喝酒，喝酒不開（騎）車；飲酒過量，有害健康！
