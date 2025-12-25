每天1杯手搖飲恐罹「癌王」！醫師示警：風險高2.3倍

生活中心／張尚辰報導

癌症長年位居台灣十大死因之首，其中「胰臟癌」又被稱為「癌王」。家醫科醫師陳欣湄表示，若每天一杯手搖飲可能會使胰臟癌的風險提高約2.3倍。

陳欣湄近日在臉書粉專「陳欣湄．家醫科女醫師日常」中發布影片指出，在國人十大癌症死亡原因中，胰臟癌位居第7名，且近年有年輕化的趨勢。

陳欣湄說，許多人下意識會認為胰臟癌與肥胖、糖尿病有關，而瑞典一項研究也顯示，在追蹤的56萬人中，約有100人罹患胰臟癌。研究進一步發現，若每天在飲食中額外增加三次精緻糖攝取，罹患胰臟癌的風險約會增加2.3倍。

陳欣湄也補充，台灣民眾普遍喜愛手搖飲，建議可將每杯飲料的甜度調整為三分糖，或選擇完全無糖，不僅能減少精緻糖的攝取，也有助於降低胰臟癌的罹患風險。

