每天1杯精品咖啡、串流看到飽、餐餐叫外送…專家示警6雷區：當心這些「小奢侈」蠶食你的退休金





對退休族來說，一輩子辛苦打拼，餘生就該對自己好一點！或許你覺得換一台新車、每年2次出國旅遊太奢侈；那每天一杯精品咖啡、影音串流平台看到飽、餐點外送，總不會太過份吧？！美國專業理財網站GoBankingrate.com卻分析，雖然享受人生無可厚非，但隨著時間推移，某些「小奢侈」卻可能會變成巨額開支，最終影響你老後的退休規劃。

GoBankingrate.com指出，有時看似奢華的事情，卻是維持生活品質的重要部分，因此不建議完全捨棄，但可進一步評估它帶來的快樂與CP值。不過多數人都是將金錢揮霍在那些不會帶給自己太多快樂的事物上，所以為了讓退休財務更健康，GoBankingrate.com綜合理財專家建議，列出6個可以縮減的項目。

1、每天一杯精品咖啡

一杯200元的燕麥奶拿鐵看似無害，但若每週連喝5天，每月就至少花4000元在買咖啡上，換算下來整年就是4.8萬元的驚人數字！因此不妨考慮投資一台好的家用咖啡機，在補充咖啡因的同時，還可以在口袋裡保留更多的錢。

2、多種串流媒體服務

隨著退休後時間變多，待在家裡追劇的時間更多，需求也變得更大，但各平台夯劇追不完，只好每個平台都訂閱。以台灣熱門的串流媒體平台如NETFLIX、DISNEY+、HBO MAX、APPLE TV為例，每個平台月租費約120元至290元不等，整年訂閱下來，金額可能超過1萬元。因此建議選擇最喜歡的2個平台、或按季節輪換訂閱以節省資金。

3、有線電視套餐

許多人在購買串流平台服務外，還習慣加裝第四台搭配寬頻上網，但其實串流平台節目已經看不完，實在不需要為了數十個你不觀看的頻道支付每月500~600元的費用，建議改裝基本的寬頻上網服務即可。

4、餐點外送服務



雖然外送服務很方便，但小費和外送服務費卻可能增加你的餐飲支出，若不是繁忙時候或距離不算太遠，不妨考慮親自到店外帶或在店內用餐，也可以增加活動量。

5、免運門檻與隔日送達服務

隔日送達的便利性可能會導致盲目購買，尤其不少網路賣場會祭出免運門檻，讓人無形中為了湊免運，額外購買那些這那麼迫切需要的東西。所以請考慮刪除你保存在網路賣場帳號中的付款訊息，以便在衝動購物前喊「暫停」。

6、未使用的固定電話

行動電話已是生活必需，許多人也習慣用LINE來講電話，因此可以評估自己是否仍需裝設市話，節省每月至少70元的基本月租費。

