每天1杯紅酒養生？研究打臉「喝1口恐讓10種癌症找上」…台灣人「1原因」更易中招
過去不少人認為「小酌怡情」、「適量飲酒有益健康」，不過美國研究團隊卻發現，即使每天只喝不到一杯酒，還是有可能提高多種癌症風險，即使是「小酌」，也有部分癌症出現明顯增加的風險。
每天一杯酒也有風險！最新研究：罹癌機率增加
這項由美國華盛頓大學（University of Washington）健康指標與評估研究所（IHME）團隊主導，發表於6月1日《自然健康》（Nature Health）的研究中，團隊回顧1963年至2023年間共843篇已發表的研究，分析酒精與20項重要健康結果之間的關聯，並依據證據強度與一致性給予0至5顆星評級。
研究涵蓋的健康結果相當廣泛，包括癌症、慢性肝病、肝硬化、胰臟炎、呼吸道感染、心血管疾病、代謝疾病以及神經退化疾病等，其中研究團隊特別將焦點放在過去較少被深入探討的「低至中度飲酒」（low-to-moderate drinking）。結果顯示，即使每日攝取不到10公克酒精，相當於每天喝不到一杯酒，癌症風險還是會上升。
研究發現，飲酒與10種癌症都有關聯，包括咽癌、大腸直腸癌、食道癌、喉癌、唇癌與口腔癌、乳癌、肝癌、胃癌、胰臟癌以及攝護腺癌，而這些癌症在2021年就占了全球死亡人數約5.6%。
研究顯示，咽癌與酒精的關聯最為強烈，在所有癌症中獲得最高的5顆星評級，即使只是「適量喝一點」，罹癌風險仍增加至少105%。此外，喉癌、大腸直腸癌以及唇癌與口腔癌則屬於中等強度，風險增加幅度大約在22%至49%之間。
喝酒保護心血管是謬誤？肝硬化、胰臟炎也是酒精惹的禍
研究結果也指出，即便只是少量喝酒，罹癌風險還是會比「完全不喝酒者」多1.26倍；若是重度飲酒者，風險甚至可能提高至5.13倍。至於民間的「適量飲酒能保護心血管」傳聞，研究則指出，這可能是所謂的「戒酒者偏誤」（sick quitter bias），也就是許多人是因健康問題才戒酒，卻被歸類為「不飲酒族群」，導致數據上讓少量飲酒者看起來比較健康。
除了癌症之外，研究團隊也確認酒精與胰臟炎、肝硬化及其他慢性肝病風險上升有關，其中肝硬化及慢性肝病獲得3顆星評級，當每日酒精攝取量達61公克時，風險至少增加40%。研究同時發現，酒精與下呼吸道感染及肺結核也存在一定關聯。
值得注意的是，食安專家韋恩也引述這份研究提醒台灣民眾，台灣正是全球乙醛去氫酶（ALDH2）缺乏率最高的地區之一，約有將近一半的人口帶有這個基因變異，因此許多台灣人酒後都會出現臉紅、心跳加速、噁心等反應。
韋恩說明，乙醛是酒精代謝過程中的中間產物，也是世界衛生組織認定的一級致癌物，因此當ALDH2活性不足時，乙醛無法快速分解，會在體內停留更久，換句話說，台灣人可能承受比歐美族群更高的酒精致癌風險。研究強調，雖然重度飲酒的危害最為明顯，但目前可見，即使是低至中度飲酒，也可能增加更多健康風險，尤其是癌症更可能從第一口酒開始就受到影響。
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