每天10萬人返鄉卻買不到票！孟加拉人爬車頂拚回家 他直擊殘酷現實

公視人文紀實節目《列車人生》第4集邀請新加坡主持人林明倫深入全球人口密度最高、最貧困的國家之一的孟加拉，體驗開齋節前夕的返鄉潮。這趟長達9小時、橫跨268公里的返鄉列車之旅， 不僅讓他爬上車頂體驗「坐霸王車」的震撼，更觸動他感性分享19歲離家到香港打拼演藝事業的心路歷程，深刻見證「歸家的渴望」， 體悟到回家與情感的意義。

孟加拉擁有超過1.5億的穆斯林人口，是全球第四大穆斯林國家，開齋節期間每天逾10萬人返鄉，火車票一票難求，買不到票的民眾只能冒著生命危險爬上車頂。林明倫為讓觀眾感受當地處境，在火車靠站停駛時親自爬上車頂。他坦言這是主持生涯首次體驗，驚險地說：「我向來喜歡冒險，但這裡真的很可怕，滿高的。如果列車行進中搖晃，非常危險！」根據統計，2024年就發生18起火車意外，造成24死21傷，其中有人從火車上摔落身亡。

林明倫前往全球人口密度最高、也是最貧困的國家之一的孟加拉，體驗開齋節返鄉之旅。公共電視、新傳媒提供

旅程中，林明倫隨3年沒回家的皮革工人阿里夫一家七口，從首都達卡展開返鄉之旅。當地極端貧困人口一天生活費不到台幣64元，他深入污染嚴重的皮革加工區哈紮裡巴，看見阿里夫三兄妹為債務和湊足車票錢刻苦工作，林明倫感觸良深：「跟我去香港打拼的心態相似，是沒有退路的。」回憶起19歲隻身之前往香港追求夢想、從事演藝工作，林明倫透露當時離家的真正原因，是與父親長期緊張的關係：「我只是希望能夠好好表現自己，讓父母覺得我是一個有用的人。」他感性表示，成長過程很渴望能得到父母的認可。

林明倫挑戰孟加拉返鄉之旅 爬火車車頂體驗「一票難求」震撼現場。公共電視、新傳媒提供

然而看到孟加拉的貧困現況，林明倫也體悟到「命不由人」的無奈：「我所看到的11年前的孟加拉，跟現在改變並不大。我相信阿里夫的孩子或許有機會受教育，但繼承父業的機會更大，幾乎是沒有個很明亮的前途，讓人覺得很無奈。」

旅程最後，林明倫和阿里夫一家歡慶開齋節，並有感而發：「回家的過程真的不簡單，對家的責任有輕有重，都得盡力承受。這幾天在火車站還有車廂內，我看到的貧窮和擁擠，可說是孟加拉底層人的人生縮影。人就是一直在往上爬，一直在想辦法去進步，現在我可以大膽地說，我的爸媽都以我為榮。」



