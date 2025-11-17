每天15人因B肝導致肝癌死亡！「這年紀」終身免費篩檢：及早揪出肝硬化

台灣成年人每年有約7,000多人死於肝癌，約5,000多人死於肝硬化，定期肝病篩檢是預防肝病的最佳方法。醫師指出，B型肝炎在所有肝炎中帶原人數最多，目前推估約有200萬人，早期B型肝炎幾乎沒有明顯症狀，呼籲民眾若為帶原者或是高風險族群，應穩定追蹤與及時治療。











台大醫院肝炎研究中心主任楊宏志表示，B型肝炎是造成肝癌的最大主因，其中約有70%的肝癌患者有B肝病史，另約20%與C型肝炎相關；每年有超過5,000人死於B肝相關的肝癌，換算平均每天約有15人因B肝導致肝癌而失去生命。

190萬人B肝帶原未打疫苗



楊宏志說明，在台灣1986年以前出生（超過39歲）的族群，屬於B肝疫苗政策實施前的「疫苗斷層世代」，有超過90%曾感染過B型肝炎病毒（HBV），其中12～15%、約190萬人成為未打疫苗的B肝帶原者。需特別注意的是，在這之中仍有多達30～40萬人毫無症狀、也不知道自己是帶原者，因此定期肝病篩檢相當重要。

楊宏志進一步指出，對於B肝帶原者來說，若缺乏適當的治療與追蹤，約有40%會進展為慢性B型肝炎，使肝臟出現發炎、纖維化甚至壞死；其中約15～20%進一步發展成肝硬化，而每年仍有3～5%的肝硬化患者可能演變為肝癌，顯示持續監測與治療的重要性。





39歲以上終身免費1次篩檢



肝病防治學術基金會總執行長楊培銘表示，因B型肝炎主要透過血液、體液以及母嬰垂直傳播等途徑傳染，因此除了上述未施打疫苗世代外，其他高風險族群（洗腎、免疫不全、 器官移植、家人有B肝感染以及接受血液製劑治療者等）也需要主動進行篩檢。

楊培銘說，為預防肝炎進一步進展為肝硬化、肝癌，衛生福利部國民健康署自2025年8月1日起，推動擴大肝炎篩檢年齡政策，提供1986年以前出生至79歲的民眾，有終身1次免費B、C型肝炎篩檢機會 ，藉由早篩早治，達到病毒穩定抑制，降低肝癌風險。





有肝硬化應每3個月定期追蹤



高雄醫學大學附設中和醫院肝膽胰內科主治醫師余明隆表示，台灣約6成肝癌是由B型肝炎引起，僅20～30%B肝帶原者穩定追蹤與治療，B型肝炎一旦感染且變成慢性帶原，體內病毒便無法完全根除，因此帶原者必須持續規律追蹤。

余明隆說：「若已出現肝硬化，應每3個月定期檢查；尚未有肝硬化者，則應至少每6個月追蹤一次，切勿因為血中B肝表面抗原（HBsAg）轉變成陰性，就停止追蹤。」若能達到B肝細胞表面抗原清除的目標及達到「功能性治癒」的目標，未來罹患肝細胞癌的風險將明顯下降，更能提升身體免疫力、減少肝炎復發率。

