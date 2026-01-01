每天150元！33K上班族曝「1年爽存16萬」秘訣 網友全跪了

【緯來新聞網】平時有儲蓄的習慣，長久下來能累積一筆財富。一名月薪33k的上班族就實驗，從2025年1月1日開始，每天存150元、每10天再存1000元，身上若有多的50元硬幣，也會存下來，結果1年竟累積超過16萬，讓網友羨慕不已，驚嘆：「很棒的自律！」

有網友花了1年的時間，存下超過16萬。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO在臉書「匿名公社」社團貼出一張存款總額的截圖，透露從去年1月1日開始，直到今年1月1日為止，要求自己嚴格執行存錢，每天必須存150元，每10天再多存1000元，若身上有50元硬幣，也要直接存起來。



原PO解釋，月薪3.3萬的他，上半年先存了7.5萬元，下半年存了9萬，248元是上半年的利息，1年總共存下16萬5248元，讓他忍不住自豪：「還真他X的爽啊」。

廣告 廣告

原PO嚴格要求自己存錢。（圖／翻攝自匿名公社）

經歷曝光後，引發熱烈討論，網友都大讚原PO的毅力，「花錢容易，存錢難」、「太爽了，每天存一杯珍奶錢，10天後，就有10杯珍奶錢了」、「不管或多或少，有存錢的習慣也是很棒的開始」、「好厲害，我都存不了錢」、「好的開始，存錢真的會很有成就感，還有安全感」、「現在消費那麼高，能存這樣不錯了」。



另外，也有許多人建議，「錢存不如去存股」、「一樣的錢，你可以拿去買市值型零股，幾年後有機會翻倍，抗通澎」、「下一步要學一點理財」，對此原PO回應，下一步就是打算把這筆錢全部拿去存股。

更多緯來新聞網報導

詹雅雯出道35年第一次！近距離「只有交流」剖心真實心聲

項婕如穿制服操槍受挫又瘀青 改握雨傘練手感