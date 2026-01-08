每天150張罰單 科技執法變搶錢大道

台中市科技執法「罰單王」，由西屯區市政路與環中路口奪下，單一路口一年狂開近5萬張罰單。（馮惠宜攝）

台中市交通違規罰單數據驚人，根據最新統計，截至民國114年11月底，交通違規罰款收入已達19.04億元，逼近20億大關。在全市277萬件違規中，最令用路人感覺切膚之痛的「罰單王」，由西屯區市政路與環中路口奪下，單一路口一年狂開近5萬張罰單，換算下來每天平均產出150張，被民眾怒封「搶錢大道」，直呼太擾民！

數據顯示，台中市114年交通違規最大宗仍為「違規停車（含臨時停車）」，件數達61萬7546件，占總違規比例約28.41％。其餘依序為一般超速、轉彎或變換車道不依指示、闖紅燈及未依規定使用方向燈。

在科技執法部分，台中市目前共設有68處路口設備，值得注意的是，114年全年並未新增任何科技執法路口。但現有設備威力驚人，「西屯區市政路與環中路口」以全年舉發4萬9559件奪下114年科技執法罰單王，主要違規態樣為「未依標誌、標線指示行駛」占4萬7988件。其餘熱點還包括北區中清路與五權路口（2萬9228件）及北區太原路與崇德路口（2萬6997件）。

許多用路人也抱怨，科技執法前三名路口皆是車流量大、動線複雜，稍不留神就會跨越雙白線或走錯車道，「這種開單速度根本是把市民當提款機。」

面對民眾「政府搶錢」的質疑，警察局提出具體的安全數據作為回應。針對113年12月啟用的27處科技執法路口進行追蹤，114年的交通事故件數較前一年減少192件、22.6％，死傷人數更顯著下降162人、27.8％。

儘管特定路口事故下降，但全市整體的交通安全並未隨罰鍰暴增而全面改善。114年台中市共發生7萬99件死傷事故，仍造成138人死亡及9萬685人受傷。其中死亡事故主因為「分心駕駛」與「酒駕」，受傷事故多因「未保持安全距離」所致。

台中市警察局強調，執法的目的並非處罰，而是為了降低交通事故與確保交通順暢。透過科技輔助執法，能有效導正用路人的違規習慣。警方呼籲民眾，行經路口務必遵守標誌與號誌指示，切勿闖紅燈或任意跨越雙白線，共同營造安全的用路環境。