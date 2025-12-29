每天2分鐘衝刺爬樓梯 12週甩掉13%內臟脂肪

最新研究針對BMI超標的肥胖成年人進行實驗，發現利用零碎時間爬樓梯就能達到顯著燃脂效果，尤其在減掉內臟脂肪與心外膜脂肪方面成效更是顯著。減重醫師蕭捷健表示，受試者每天只需花約2分鐘，以衝刺方式分6次從1樓爬上4樓，每週爬4天，持續12週後，內臟脂肪可減少13%，心外膜脂肪更是大減15%。

每天只需花約2分鐘，以衝刺方式分6次從1樓爬上4樓，每週爬4天，持續12週後，內臟脂肪可減少13%。 （示意圖／Pixabay）

蕭捷健在臉書粉專發文指出，研究人員讓受試者每週爬4天，每天分散爬6次樓梯，每次都得像被債主追一樣，以衝刺的速度爬4層樓。一次只能花約22秒，也就是說，一天約花2分鐘，甚至是更短的時間做爬樓梯運動。

廣告 廣告

科學家使用斷層掃描檢測受試者的內臟，發現堅持執行12週後，受試者的腹部內臟脂肪顯著縮小，內臟脂肪減少13%。有些受試者體重沒變，肚子卻變小了。研究並發現，受試者心臟外面的那層油，也就是心外膜脂肪減少了15%，就像脫掉一件豬油背心，大大減輕心臟的負擔。

有些受試者體重沒變，肚子卻變小了，心外膜脂肪減少了15%，就像脫掉一件豬油背心，大大減輕心臟的負擔。 （示意圖／Pixabay）

蕭捷健指出，液相層析質譜儀分析發現，運動會啟動體內的代謝路徑校正，讓原本罷工的氨基酸重新上工。在肥胖、胰島素阻抗或第二型糖尿病族群體內，BCAA(支鏈氨基酸)濃度通常偏高且代謝慢，但這每一次22秒的衝刺爬樓梯運動，會明顯提升代謝效率，有如從慢速的發財車變成飛快的跑車。

蕭捷健強調，上述研究證明了每天只約花2分鐘，就能有效甩掉內臟脂肪，別再說沒時間運動。這不僅是為了身材，更是為了心血管健康。

延伸閱讀

拒檢逃逸時速破百撞爛警車傷3警 高雄毒蟲判刑1年半

蔡鎤銘/建構國家安全之策 印度戰略多元化的智慧

鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！