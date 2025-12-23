每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成

美麗肌膚來自內在，尤其是某些超級食物。紐約郵報報導，紐西蘭奧塔哥（Otago）大學研究人員發現，膠原蛋白生成量與日常飲食中的維生素C攝取量有直接關係。

這項發表於「皮膚病學研究」期刊的研究指出，血漿中的維生素C濃度直接影響皮膚細胞中的維生素C濃度，且可透過增加水果攝取來提升。

這項針對紐西蘭與德國測試者的研究顯示，每日攝取兩顆奇異果能提升皮膚維生素C濃度，進而促使膠原蛋白生成並加速肌膚再生。

研究主要作者維瑟斯（Margreet Vissers）表示，血漿維生素C濃度與皮膚濃度間的緊密關聯令人驚訝，這種關聯性遠比他們研究過的任何其他器官更為明顯。她說，他們首次證實血液循環中的維生素C能滲透各層皮膚結構，並與皮膚功能改善有關。

參與測試者被要求連續八周每天食用兩顆奇異果（相當於攝取250微克維生素C），研究人員於前後階段採集皮膚樣本，測量皮膚厚度、彈性、紫外線防護力及表皮細胞更新等指標。

維瑟斯指出，結果顯示測試者皮膚厚度明顯增加，反映膠原蛋白生成與表皮細胞再生能力提升，意即皮膚再生機能增強。

她表示，儘管維生素C長期被添加於護膚品配方中，但高水溶性特質使其難以穿透外層皮膚屏障；這表明「由內而外」的攝取方式比外用塗抹，更能提升對肌膚的效益。維瑟斯說，研究證實皮膚能有效從血液中吸收維生素C，且外層表皮似乎更受益。

雖然該研究選用高維生素C含量的奇異果，但作者推測其他富含維生素C的柑橘類、莓果、甜椒與綠花椰菜，對肌膚健康的益處應類似。

維瑟斯說，他們建議增加膳食維生素C攝取量，將能有效促進維生素C滲透至各層肌膚。關鍵在於維持最佳血漿濃度，研究發現健康人每日攝取約250毫克維生素C即可達成目標。

由於人體無法自行合成維生素C，透過飲食攝取足量是關鍵，這種抗氧化劑能中和損傷細胞的自由基，為免疫系統提供強力支援；除了預防感冒和讓肌膚煥發光采，研究發現奇異果還能促進腸道功能，緩解腸躁症症狀。

