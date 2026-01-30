每天2顆蛋塞血管？醫揭1年實驗結果：別再挖掉蛋黃

復健科醫師王思恒分享最新科學研究，糖尿病患者每周吃超過12顆雞蛋，與每周吃不到2顆雞蛋，一年下來壞膽固醇、血糖、血管發炎指數完全沒有差別，讓專家跌破眼鏡，也證明了雞蛋裡的膽固醇，並不會直接變成塞住血管的兇手。

王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」發文表示，有些人看著早餐盤裡的荷包蛋，心裡總是天人交戰，「醫生說我血糖高、膽固醇也高，這顆蛋黃是不是該挖掉？」長久以來，蛋黃被當成心血管的頭號戰犯，許多長輩甚至聞「蛋」色變。

廣告 廣告

對此，王思恒分享最新研究，科學家進行了一項名為「DIABEGG」的大型實驗，找來一群糖尿病患者，分成「大口吃蛋組」每周吃超過12顆雞蛋，以及「小心翼翼組」每周吃不到2顆雞蛋。經過整整一年的追蹤，結果讓專家跌破眼鏡，因為2組人在關鍵指標上竟然完全沒有差別，壞膽固醇（LDL）沒有升高、血糖指標沒有變差、血管發炎指數風平浪靜。

該項研究證明了雞蛋裡的膽固醇，並不會直接變成塞住血管的兇手，糖尿病患者一天吃1至2顆蛋是安全的；不過王思恒也提醒，怎麼煮很重要，建議吃水煮蛋、蒸蛋、茶葉蛋，避免奶油炒蛋、炸蛋。

王思恒強調，別再仇視蛋黃了，把心力花在少吃糖、多運動，才是保護血管的真理。

更多中時新聞網報導

李多慧撂台語髒話 柯震東認她是理想型

張鈞甯同框導演男友罕放閃

曹西平告別式 「嗶嗶嗶」有四哥風