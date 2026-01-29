每天2顆蛋會塞血管？醫曝「1年實驗結果」：別再把蛋黃挖掉

許多民眾在面對早餐盤中的荷包蛋時，經常陷入兩難。特別是被診斷出高血糖、高膽固醇的患者，總是擔心蛋黃會成為血管阻塞的元兇。這樣的恐懼讓不少長輩選擇將蛋黃挖掉，只吃蛋白。

復健科醫師王思恒在其社群平台「一分鐘健身教室」發表最新研究成果。這項名為「DIABEGG」的大型實驗，專門探討雞蛋攝取量對糖尿病患者的影響。研究團隊將受試者分為兩組進行對照實驗。

第一組為「大口吃蛋組」，每週攝取超過12顆雞蛋；第二組則是「小心翼翼組」，每週食用不到2顆。經過整整一年的追蹤觀察，研究結果令醫學界感到意外。

實驗數據顯示，兩組受試者在壞膽固醇（LDL）、血糖指標以及血管發炎指數等關鍵健康指標上，並未出現顯著差異。這項發現證實了一個重要觀念：雞蛋中的膽固醇不會直接轉化為阻塞血管的物質。

王思恒醫師表示，雖然研究證實糖尿病患者每天食用1至2顆雞蛋是安全的，但正確的食用方式更為關鍵。他提出兩項黃金原則供民眾參考。

首先是烹調方式的選擇。水煮蛋、蒸蛋、茶葉蛋等低油烹調法較為健康；相對地，奶油炒蛋、炸蛋等高油脂料理方式則應避免。這些烹調方式的差異，直接影響雞蛋的營養價值與健康效益。

其次是搭配食物的選擇。若以雞蛋取代麵包、燒餅等精緻澱粉類食物，反而有助於血糖控制。這種飲食調整對於糖尿病患者的血糖管理具有正面影響。

王思恒醫師強調，民眾不應再將蛋黃視為健康殺手。真正保護血管的方法，在於減少糖分攝取並維持規律運動。只要掌握正確的烹調方式與飲食搭配，就能安心享用完整的雞蛋，無需再為是否該挖掉蛋黃而煩惱。

