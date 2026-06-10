每天4分鐘就有用！研究揭「1習慣」喚醒抗老機制 癌症死亡風險降4成

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者鄭玉如／台北報導

研究指出，每天只需累積數分鐘的微喘快走或爬樓梯等「微型爆發性活動」，即可顯著降低死亡風險，甚至有助於喚醒身體抗老機制，並提升健康保護力。（示意圖／PIXABAY）

現代人生活忙碌，下班回到家後常已筋疲力盡，更別說規律運動。家醫科醫師魏士航提到，研究指出，每天在日常生活中累積約4分半鐘的微喘衝刺活動，其帶來對死亡率的保護力與規律運動者相近，例如「通勤時極速快走、趕車或爬樓梯」等活動，都是簡單又容易實踐的方式。

魏士航在臉書粉專表示，許多人認為，運動一定要換上全套運動服，並在跑步機上跑到大汗淋漓才算數，但事實並非如此。醫學期刊《nature medicine》發表一篇研究，找來2.5萬名「完全沒有運動習慣」的成年人，讓他們戴上精確的穿戴式裝置，連續7天、全天候記錄生活軌跡，藉由龐大數據，捕捉到一種存在於日常的微型爆發性活動，包括通勤時的極速快走、趕車或爬樓梯。

廣告 廣告

經過近7年的追蹤，研究數據顯示，每天只要有3、4次、每次1、2分鐘的微型爆發性活動，癌症死亡風險下降近4成，心血管疾病的死亡風險大幅下降約一半（49%）。另外，研究團隊也納入約6萬名「有規律運動習慣」的人作為對照組，結果發現，只要每天在日常生活中累積約4分半鐘的微喘衝刺活動，它對降低死亡率的保護力，竟與每週固定到健身房運動者相近。

魏士航解釋，該現象可用「演化失配」的概念來推論原因，在人類演化史中，祖先並未有刻意安排運動的概念，他們每天充滿長距離的步行、蹲伏採集、搬運柴火等中等強度勞動，甚至在遇到野獸追趕、扛沉重獵物回山洞時，會爆發出極限力量。根據醫學界推測，正是規律的中高強度勞動，持續刺激細胞內一個名為AMPK的能量感應器，促進「細胞自噬」的機制運作，幫助清除老廢細胞，提升身體修復能力。

魏士航表示，現代人卻存在久坐問題，導致「演化失配」，該研究發現短暫爆發的益處，若想讓長壽開關持續運作，應將微型爆發性活動規律地融入生活，只要在每天的日常中，製造幾次讓自己心跳加快、微喘出汗的瞬間即可，例如稍微快一點的速度走樓梯，較快的步伐步行，有機會喚醒身體記憶裡的抗老機制。

更多三立新聞網報導

大雨狂炸「衣服曬不乾」飄霉味！達人揭晾衣2秘訣：乾得快、不變形

血壓飆140卻拒吃藥！50歲男改「1吃法」3個月後逆轉 降心梗、中風風險

不是多讀書！醫揭「1習慣」助大腦逆齡 研究證實：降認知退化風險

40歲男使不上力！醫揭「1部位越大=性致越差」 睪固酮被吃掉

