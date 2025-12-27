每天6名少女失蹤 恐涉性剝削

警政署公布失蹤人口概況，今年前3季共1萬8169人失蹤，平均每天有66人；其中，12至17歲青少年失蹤人口率居冠，更呈現「女多於男」現象，每天約6名少女失蹤。學者分析，少女逃家，隱藏遭黑幫誘拐、涉及性剝削的黑數，呼籲《少年事件處理法》應修法，將逃學逃家納入「曝險」行為，及早介入。

根據統計，今年1至9月，12至17歲失蹤人口中，女性達1721人，高於男性的1393人。進一步分析失蹤人口率，該年齡女性每萬人有29.76人失蹤，高於男性的22.26人，兩者數據都遠高於全國平均。該年齡失蹤人口更有65.99％原因為「離家出走」，居全年齡層之首。

銘傳大學犯罪防治系助理教授林書立指出，這反映青少年犯罪被害的結構性轉變。林書立表示，傳統觀念的逃家，多半被視為單純親子衝突或叛逆，但現今網路普及，有些離家少女，實則是落入數位犯罪陷阱。

林書立表示，有別於逼迫少女賣淫，現在興起的是數位性影像的性剝削。他說，一般家長對女兒失蹤，一定更緊張，報案數量較男性多，但同時這些少女極可能因交往複雜分子，以男女朋友身分拍攝性影像，之後被威脅或上網販售。

他也說，黑幫吸收未成年一直是警政署查緝重點，幫派鎖定情感依附薄弱的少年，男的吸收做車手，女的淪為性剝削，警方尋獲率雖然高，但要深入檢視他們逃家原因與接觸對象，追根究柢才能保護少年誤入歧途。

中正大學犯罪防治系教授鄭瑞隆則強調，目前少事法將少年逃學逃家視為偏差行為，並非少輔會能介入的曝險行為，光靠社工輔導成效有限。他說，保護少年不是管得「愈少愈好」，而是要「周延」，否則一旦被犯罪組織吸收，就像斷線的風箏，拉不回來。

他呼籲盡速修訂少事法，雖少輔會人力不足，至少有少年法庭做後盾。不然司法院、行政院也能會銜提行政命令，讓少輔會先介入，以免讓少年逃學逃家問題，淪為跨部會三不管。

警大行政系主任許福生也指出，從失蹤人口與治安數據來看，經常逃學逃家的少年就是警訊。他們的原生家庭失去功能，社福體系也救不回，最後染毒、涉詐、性剝削樣樣來，成為治安黑數，少事法修法有其急迫性。