每季一換！全國最短老街再造豔麗天幕迎新 為春節燈會暖身

左鎮老街的天幕每季一換，以豔麗的視覺效果，熱鬧迎新。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南左鎮的老街長度不到百米，號稱「全國最短」，知名雕塑家林昭慶透過潛進式藝術，協助地方創生，最受矚目的天幕工程，每季一換，馬年將至，再以紅、橙、金黃與水藍等4種顏色布置，營造出豔麗的視覺效果，熱鬧迎新，也為農曆春節的燈會活動暖身。

老街妝點計畫由林昭慶的「常在‧左鎮生活空間」團隊策劃，串連地方各界一起推動，每季都會進行天幕的變化，迎接馬年到來，再以顏色繽紛的布條，做為裝置藝術的主角，打造出與眾不同的特色魅力，開創觀光新亮點。

廣告 廣告

全新創作的核心元素，是以紅、紫、金黃與水藍等4種色系長布條，排列懸掛於屋外走道上，形成一片流動的「天幕」，常在文創空間專案經理陳莉莉表示，這樣的布置，既融入街道的歷史感，也透過強烈的視覺效果，精彩呈現新年的熱鬧氛圍。

陳莉莉說，水藍代表深邃與寧靜的感受，金黃象徵榮耀與繁盛，紅是新春的重要色系，有喜慶、熱情之意，橙則帶來吉祥，心想事成，且取其諧音，祝福馬到「成」功，別具寓意的豔麗天幕，也為百年老街增添繽紛創意。

陳莉莉提到，亮眼的彩色天幕，為舊聚落帶來新活力，也預告左鎮春節燈會正緊鑼密鼓地籌辦中，屆時歡迎各界共襄盛舉，一起來感受結合歷史氛圍與藝術創意的老街風情。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》「班超」震西域！共軍烏魯木齊艦氣噗噗 指控我雷達鎖定

跨年天氣+元旦曙光1圖看懂 強烈大陸冷氣團最低下探6度

曹西平走了…晚年家庭生活曝光 「沒血緣卻如家人」成生前重要依靠

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

