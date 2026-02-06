生活中心／綜合報導

近年多起兒童交通事故引發社會關注，校園周邊道路安全問題再度浮上檯面。為強化第一線師長與家長對通學安全的實務能力，臺北市國小學生家長會聯合會於2月6日舉辦「通學安全實戰工作坊」，邀集雙北四個學程的家長會聯合會、校長協會及交通導護志工等單位參與。

現場有超過250位校長、主任、家長與志工到場，臺北市議員陳炳甫、顏若芳皆親自參與，一起從實際案例與道路規劃角度，討論通學風險與改善策略。活動結束後，與會者並實地參訪由臺北市交通局與教育局跨部會合作推動的「臺北市通學示範區」，前往日新國小與蓬萊國小周邊仍在建置中的太原路示範道路，透過現場會勘與討論，了解如何在設計階段預防事故發生。

每小時一名兒少交通死傷！通學安全工作坊揭校園周邊道路盲點

筆直道路未必安全 標線設計成降低車速關鍵（圖／臺北市國小家長會聯合會教育環境委員會 提供）根據審計部統計，2024年台灣因交通事故死傷的兒少人數達12,037人，換算下來，平均每小時就有一名孩子在通學途中遭遇傷亡。長期以來，台灣道路設計多以筆直與寬敞為主，視覺單純的道路反而容易讓駕駛在無意識中提高車速，增加事故風險。工作坊講者、「標線改造台灣路」創辦人劉冠頡表示，透過彎曲標線、視覺縮減車道與重新配置停車及行人空間，已在國際與台灣部分案例中證實能有效降低車速與事故發生率，這些做法並不需要大規模工程，即可改善通學安全。臺北市大同區日新國小於2025年被選為通學示範學校，並完成校園周邊標線改善。改善前，通學道路上汽機車車速普遍高於速限；改善後，因標線設計改變，車速已有明顯下降，通行安全感提升。日新國小家長李惠暄表示，觀察進入太原路的車輛，確實因標示改變而減速，超速情況也減少，若能持續宣導與推動交通規則，將能進一步保障學童上下學安全。

北市日新國小、蓬萊國小太原路示範區啟動 標線改造已見降速成效（圖／臺北市國小家長會聯合會 教育環境委員會提供）臺北市國小學生家長會聯合會教育環境委員會總召詹雅琪指出，孩子每天走的回家路，不應靠運氣決定是否平安，未來也將持續推動通學安全行動，擴大社會對校園周邊交通議題的關注。工作坊不僅提供案例分享，也安排實作演練，由國土署講師帶領與會者實際繪製通學道路配置圖，讓校方與家長學習如何在接送需求、居民使用與學童安全之間取得平衡。過去包括介壽國中、木柵高工等學校，皆透過學校、家長與地方政府合作改善通學環境，並獲交通部交通安全教育相關獎項肯定，顯示校園周邊交通改善不僅可行，也能逐步擴散。

