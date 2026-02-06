每小時1名兒少交通死傷 通學安全工作坊揭校園周邊道路盲點

cnews204260206a30

CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

近年多起兒童交通事故引發社會關注，校園周邊道路安全問題再度浮上檯面。為強化第一線師長與家長，對通學安全的實務能力，台北市國小學生家長會聯合會，今（6）日舉辦「通學安全實戰工作坊」，邀集雙北四個學層的家長會聯合會、校長協會及交通導護志工等單位參與。現場有超過250名校長、主任、家長與志工，一起從實際案例與道路規劃角度，討論通學風險與改善策略。

活動結束後，與會者並實地參訪由台北市交通局與教育局，跨部會合作推動的「台北市通學示範區」，前往日新國小與蓬萊國小周邊，仍在建置中的太原路示範道路，透過現場會勘與討論，了解如何在設計階段，就預防事故。

廣告 廣告

根據審計部統計，2024年台灣因交通事故死傷的兒少人數達1萬2037人，換算下來，平均每小時就有1名孩子，在通學途中遭遇傷亡。長期以來，台灣道路設計多以筆直與寬敞為主，視覺單純的道路反而容易讓駕駛，在無意識中提高車速，增加事故風險。

cnews204260206a29

工作坊講者、「標線改造台灣路」創辦人劉冠頡表示，透過彎曲標線、視覺縮減車道與重新配置停車及行人空間，已在國際與台灣部分案例中證實，能有效降低車速與事故發生率，這些做法並不需要大規模工程，即可改善通學安全。

台北市國小學生家長會聯合會指出，台北市大同區日新國小，2025年被選為通學示範學校，並完成校園周邊標線改善。改善前，通學道路上汽機車車速普遍高於速限；改善後，因標線設計改變，車速已有明顯下降，通行安全感提升。

工作坊不僅提供案例分享，也安排實作演練，由國土署講師帶領與會者實際繪製通學道路配置圖，讓校方與家長學習如何在接送需求、居民使用與學童安全之間取得平衡。過去包括介壽國中、木柵高工等學校，皆透過學校、家長與地方政府合作改善通學環境，並獲交通部交通安全教育相關獎項肯定，顯示校園周邊交通改善不僅可行，也能逐步擴散。

台北市國小家長會聯合會表示，在少子化已成國安議題的台灣，通學安全不只是交通問題，更是公共政策與城市設計的重要課題。從標線設計到社區參與，如何讓孩子每天走的路更安全，已成為城市治理不可忽視的一環。

cnews204260206a31

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

續約代言光陽KYMCO機車 李多慧對技術有信心喊讓我載

詐騙身障彩券販售者 台北市警13小時南下彰化逮人

【文章轉載請註明出處】