每小時150顆流星劃過！ 雙子座流星雨12/14登場「絕佳觀賞時段曝」

全年最受矚目之一的流星雨來了！「雙子座流星雨」將於12月14日（日）達到極大，每小時天頂流星數（ZHR）可達150顆，且今年觀賞條件相當良好，只要選擇地勢開闊、光害較低的環境，就有機會欣賞到流星不時劃過天際的美景！

台北天文館表示，雙子座流星雨的母體為小行星法厄同（3200 Phaethon），是少數源自小行星而非彗星的流星雨。根據國際流星組織（IMO）的預測，今年極大時每小時天頂流星數（ZHR）可達150顆，實際每小時約可看見100顆左右，是可看性最高的流星雨之一。還有雙子座流星雨的特色就是流星數量多且穩定，流星速度中等偏慢，約每秒35公里，偶有明亮的火流星出現，更添觀賞亮點。

雙子座流星雨示意圖。圖／翻攝自台北天文館

至於條件較好的觀賞時間，台北天文館進一步說明，14日晚間19時30分左右，當雙子座流星雨的輻射點從東北方升起後，流星數量將逐漸增多，由於殘月要到次日凌晨2時30分才升起，前半夜幾乎完全沒有月光干擾，是極佳的觀賞時段！只要選擇地勢開闊、光害較低的環境，就有機會欣賞到流星不時劃過天際的美景。

不過，今（13）晚起大陸冷氣團將南下，氣溫將「溜滑梯式」下降，提醒民眾到空曠地區欣賞流星雨須注意保暖，如無法前往野外觀賞或怕冷的民眾，也可透過「台北天文館YT」頻道觀看直播，天文館將於當晚20時起在合歡山進行YouTube 線上直播，陪伴民眾一同觀賞這場冬季夜空的流星盛會。

