每小時3班自由座塞爆 高鐵傍晚緊急增開4班南港到台中列車

因應通勤旅客需求高鐵今日傍晚增開4班列車。楊文琪攝



鳳凰颱風來襲，台灣高鐵公司取消今(11/12)日原有班次，改為每小時雙向各發3班全車自由座列車，但上午高鐵桃園站通勤雙北的旅客擠爆月台，有民眾連排了3班依舊擠不上車，台灣高鐵公司緊急宣布，除原定每小時3班次全車自由座列車外，傍晚將再增開4班南港至台中南下列車。

台灣高鐵公司表示，除原定每小時3班次的全車自由座列車外，將於今日傍晚17:30至18:30，再增開4班次南港至台中的南下列車，發車時間為17:30、17:50、18:10、18:30，均為全車自由座(商務車廂除外)並沿途停靠各站。

而為加強服務通勤旅客，南港站於17:00至19:00間總計將發出11班次南下列車，其中17:20至18:40，每10分鐘即發出1班次南下列車。發車時間為17:00、17:20、17:30、17:40、17:50、18:00、18:10、18:20、18:30、18:40、19:00，旅客可以多加利用。

