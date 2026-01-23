每年包10萬紅包！父親一過世姊秒討回壓歲錢 弟嘆太心機：圖個名聲

原PO表示姊姊每年包10萬紅包給爸爸，結果爸爸一走壓歲錢立刻被對方全討回去，直呼根本把爸爸當定存戶頭。（圖：shutterstock／達志）

華人傳統每到除夕夜，晚輩都會包紅包給自己的父母表達孝敬之意。近日一名男網友感嘆，姊姊每年都包10萬超大紅包給爸爸，沒想到爸爸過世後，還在辦理遺產分配，姊姊就開口要求先把這幾年她包的紅包錢還給她，讓原PO直呼心機很重。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，爸爸突然離世，並未留下遺書與遺言，因此一家人辦理完後事，就準備進行遺產分配，但還沒開始姊姊就提出要求，先把她這10多年來包給爸爸的壓歲錢還給她，自己當時覺得姊姊每年都包10萬，的確是她的錢，因此並未多想就同意了。

廣告 廣告

但事後原PO反思，表示自己每年也會包給爸爸3萬6000元紅包，如今已經被當成遺產分配給其他兄弟姐妹了，但為時已晚，因為已經蓋章了。他表示，這才發現姊姊相當心機，只是把爸爸當成「暫時定存戶頭」存款，為的就是讓親戚們覺得姊姊很孝順，人一走就立刻拿回來，如今倒也不是不甘心，就是很佩服姊姊確實相當聰明。

不少網友留言：「怎麼好像分手的情侶，事後要求把贈送的物品都歸還」、「正常啦，閨蜜的公公過世，她大伯也是要求返還20幾年孝親費」、「隊友婚前都跟他手足一起合買黃金給他媽媽，他媽媽走後，黃金都被他手足拿走」、「我那些姑姑很聰明，都買金飾送奶奶，外面看到都覺得姑姑們很孝順，結果奶奶一走那些姑姑馬上來認領金飾」。

部分人則表示，金飾的確是有長輩過世後要還給晚輩的傳統，但沒聽過現金也要還的說法：「鈔票給了就是給了，應該都算在長輩遺產一部份」、「不管送錢也好黄金也好，要拿回去當初就不應該送，想想老人家收了禮又回送了多少，簡直就是笑話」。

更多中時新聞網報導

流感連2周升溫 估春節達就診高峰

A-Lin玩娜魯one哏 盼登大巨蛋個唱

《夜王》美女如雲 黃子華鄭秀文飆演技