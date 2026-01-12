每年只賣6個月！北海道「排隊2小時」傳說級甜點來台灣了 快閃時間曝

生活中心／賴俊佑報導

北海道「冬季傳說級伴手禮」SNOW每年只賣6個月、創下2小時排隊紀錄。(圖／記者賴俊佑攝影）

甜點控注意！每年只賣6個月、創下2小時排隊紀錄的北海道甜點SNOWS首度登台，將在北中南設置快閃櫃，「生巧克力夾心餅乾」有醇厚牛乳香；以「倒杯不灑」爆紅的DQ 冰淇淋推出新品「杜拜巧克力開心果暴風雪」，比利時巧克力醬混合甜筒脆餅與滿滿開心果碎，是招牌開心果口味的濃郁升級版；85℃草莓季開跑，共推出4款甜點和2款雲朵系飲品。

SNOW首度來台灣設快閃櫃。(圖／記者賴俊佑攝影）

北海道排隊甜點SNOWS首度登台！

來自札幌的冬季限定甜點品牌「SNOWS」，於2021年1月創立，秉持「只在冬天製作、只為冬天而生」的品牌理念，每年僅販售11月-4月，主打「SNOWSAND 生巧克力夾心餅乾」一推出便震撼市場，累計銷量迅速突破 600 萬枚，東京、大阪、札幌快閃店皆創下2 小時排隊紀錄，堪稱日本近年最具話題性的「冬季傳說級伴手禮」。

品牌嚴選來自北海道日高地區自家牧場牛奶，僅採用冬季牛乳，冬季的乳牛進食發酵乾草與玉米，使牛乳油脂含量大幅提升，與生巧克力結合後，可品嘗到冬季牛乳香濃醇厚。

「SNOWS」首度登台，販售3品項「SNOWSAND 生巧克力夾心餅乾」、「SNOWBALL 松露造型可可球」以及「森ノ木 Mori no Ki」，即日起至1月15日在新光三越台北信義新天地 A11，接下來將巡迴新光三越 台中中港店、台南西門店、台北南西店。

DQ 冰淇淋推出在台開幕後首發新品「杜拜巧克力開心果暴風雪」。(圖／品牌提供）

DQ 冰淇淋新品「杜拜巧克力開心果暴風雪」

美國冰淇淋品牌 Dairy Queen，2026年首發新品「杜拜巧克力開心果暴風雪」，選用比利時巧克力醬混合甜筒脆餅與滿滿開心果碎，表面淋上特調開心果醬，以三重層次演繹杜拜巧克力的獨特魅力。

即日起至 1 月 23 日，每天 11:00 至 12:30，購買標準杯及其以上暴風雪，就能獲得一次轉盤機會，並贈送轉盤數字對應球數的冰淇淋！展開「加倍滿足」的 2026 年！

DQ 冰淇淋今年將持續展店，以百貨、商場店為主。(圖／品牌提供）

Dairy Queen品牌表示，2025年11月在台北開幕後受到廣大消費者的喜愛，以「倒杯不灑」在社群掀起打卡風潮，每日賣出近千杯冰淇淋，暴風雪系列熱銷口味為開心果、oreo、薄荷巧克力、草莓起司，其中招牌品項「開心果暴風雪」佔整體銷售杯數將近 4成。

Dairy Queen奶昔系列也深受台灣人喜愛，熱銷口味依序為酪梨優格、草莓，品牌表示今年奶昔系列還會有新口味登場，今年展店以百貨、商場店為主。

85℃草莓季開跑，共推出4款甜點和2款雲朵系飲品。(圖／品牌提供）

85℃ 2款雲朵系飲品1月中開賣。(圖／品牌提供)

85℃草莓季！4甜點＋2雲朵系飲品

草莓控準備好大吃特吃！85℃草莓季開跑，首波推出「莓語時光」草莓蛋糕，使用台灣草莓餡和法國草莓果泥、黑醋栗果泥，調製出香氣層次豐富的草莓卡士達；「莓香可可」以進口動物性鮮奶油結合澳洲TATURA乳酪、法國草莓果泥與台灣覆盆子果泥製成草莓乳酪餡，層夾入草莓餡與巧克力慕斯，酸甜果香與濃郁可可完美交織；另有「迷你草莓蛋糕盒」、「菠蘿酥脆泡芙－草莓卡士達」提供給想要輕巧享受草莓甜點的消費者。

1月15日起再推兩款雲朵系飲品，「草莓雲朵咖啡」香濃咖啡融合綿密草莓雲朵，甜而不膩、口感順滑；「草莓雲朵奶綠」以帶有茉莉花香的綠茶結合香醇奶香，再搭配草莓雲朵，香甜清新、層次豐富。

