每年奪走兩千條人命 醫：保命關鍵在何時發現

好醫師新聞網記者張本篤／台南報導

根據衛生福利部國民健康署統計，2022年臺灣新診斷胃癌個案達4,377例，2024年更有2,211人因胃癌死亡，胃癌長年位居國人重要死因之一。奇美醫院一般及消化系外科主治醫師盧致穎說，胃癌治療關鍵在於分期，早期胃癌五年存活率可達75至90%，但若進展至第二、三期，存活率將明顯下降，第四期更低於一成。因此，早期發現與適當治療策略的選擇，是影響預後與生活品質的關鍵。

不只活下來，更要活得好！胃癌治療邁向保留器官功能、提升品質胃癌長年位居國人重要癌症死因之一，隨著治療觀念與手術技術進步，醫界已不再只以「腫瘤切乾淨」為唯一目標，而是進一步追求「保留器官功能、提升術後生活品質」。過去胃癌手術常面臨全切除或大面積切除，導致病友術後飽受體重驟降、營養不良及傾倒症候群之苦。

盧致穎醫師表示，隨著微創技術進步，針對早期胃癌推動「功能保留胃切除手術」，不僅能有效控制癌症，五年存活率最高達90%，更能減少術後併發症，讓病友在抗癌成功後，依然能保有高品質的飲食與生活。

傳統胃癌手術（如：全胃切除或次全胃切除）雖能有效控制腫瘤，但病人術後常因胃部結構改變，面臨營養不良、貧血、體重明顯下降、傾倒症候群、膽結石及逆流性食道炎等長期併發症，對日常生活造成不小影響。盧致穎醫師指出，許多病人腫瘤治好了，卻因為嚴重的「傾倒症候群」（飯後暈眩、心悸、腹瀉），變得不敢出門吃飯，這也促使醫界逐漸將目標從「只求存活」推進到「兼顧功能與生活品質」間取得平衡。

不必全切！功能保留胃切除手術成早期胃癌或惡性較低腫瘤新選擇

為了改善病友術後的長期併發症困境，「功能保留胃切除手術」成為重要的新趨勢。此類手術在確保腫瘤切除乾淨的前提下，透過保留較多胃部或關鍵結構，可有效降低術後體重減輕、貧血、傾倒症候群及膽結石的發生率。目前臨床上常見的功能保留胃切除手術方式包括「幽門保留式胃切除手術」及「近端胃切除合併重建手術」。

盧醫師強調，這類手術在早期胃癌或惡性度較低的腫瘤（如胃基質瘤）中，已被證實具有良好安全性與腫瘤控制效果，但同時也對微創手術與重建技術有較高的專業要求，並存在吻合口狹窄潛在風險，需由具備專業經驗的醫療團隊執行。

「想要保留胃的功能，前提必須是早期發現。」盧致穎醫師呼籲，胃癌早期幾乎沒有明顯症狀，許多人誤以為是普通胃痛。目前政府已推動「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，凡年滿45歲至74歲，且未曾參與113年、114年糞便抗原試辦者，即可終身免費篩檢一次，預估每年將有超過60萬人受惠。民眾若能定期檢查，在癌變初期就及時治療，才有機會在兼顧癌症控制的同時，維持良好的生活品質。