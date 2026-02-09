每年房屋稅誰該繳？ 稅務局提醒：關鍵在每年2月底
隨著不動產買賣、贈與或繼承情形日益頻繁，常有民眾於收到房屋稅繳款書時，疑惑「房子已經賣掉，為何還要繳房屋稅？」或「剛買房還沒住，是否就要負擔房屋稅？」對此，桃園市政府地方稅務局特別說明房屋稅納稅義務人的認定原則，以免民眾誤解。
（示意圖／Pixabay）
稅務局表示，房屋稅係以每年2月之末日作為納稅義務基準日，並由房屋所在地之主管稽徵機關，依房屋稅籍資料核定當期房屋稅應納稅額。換言之，只要在這一天，房屋之所有人就是當期房屋稅的納稅義務人，即會收到主管稽徵機關寄發之繳款書；至於過戶前後入住與否，並不影響納稅義務人的認定。
稅務局進一步說明，房屋稅每年5月1日起至31日開徵，其課稅所屬期間，係上一年7月1日起至當年6月30日。不論房屋於課稅期間如何移轉過戶，只看2月末日房屋所有人為何人，由其繳納當期房屋稅，以115年期房屋稅為例，關鍵就在2月28日
