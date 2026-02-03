每年發現逾700新生兒先天性聽損！ 「1316原則」能救語言發展 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

家有新生兒，要注意「1316原則」！國健署今（3）日提醒，國內自101年起全面補助本國籍新生兒聽力篩檢，篩檢覆蓋率將近99%，居全球領先之列，每年可及早發現700多名先天性聽力損失兒童，尤其把握「1316原則」早發現與及早進行聽語療育，可把握語言發展關鍵期，讓聽力損失兒童不錯失學習成長的關鍵。

根據國健署統計，112年新生兒聽力篩檢共13萬4082人，篩檢率達98.9%，共發現786位聽力損失兒童；113年新生兒聽力篩檢共13萬3,137人，篩檢率達98.9%，共發現779位聽力損失兒童。

國健署婦幼健康組簡任技正張櫻淳表示，聽力是語言發展的起點，也是孩子探索世界的開端，聽力損失若未及時發現，將嚴重影響語言發展、社交互動及未來學習能力，而新生兒先天性聽力損失，必須透過篩檢才能精準識別。

國健署說，全球每千名新生兒，大約有3至5名有先天性聽力損失。依據世界衛生組織（WHO）2024年發布的新生兒篩檢實施指引，全球只有3分之1左右國家全面提供新生兒聽力篩檢，台灣篩檢覆蓋率自全面推動以來，長期維持在9成以上，近年已接近99%，居全球領先之列。

國健署署長沈靜芬指出，即使通過新生兒聽力篩檢，家長仍應善用政府補助未滿7歲兒童，可享有7次兒童預防保健服務，以及6次兒童發展篩檢服務，按時帶孩子接受服務；若兒童經醫師發現有對聲音反應之異常，或語言發展遲緩情形，可進一步轉介。家長平日也可利用《兒童健康手冊》中的「嬰幼兒聽力簡易居家行為量表」持續觀察，若孩子出現說話不清楚、語言發展遲緩或對呼喚反應遲鈍等徵兆，應儘速就醫，以排除遲發性聽力損失的可能性。

國健署強調，「1316原則」十分重要，呼籲家長配合醫療團隊落實以下時程：

1. 出生「1」個月內篩檢：新生兒出生後應儘快（最好於住院期間、出生72小時內）完成聽力篩檢，勿因為購買商業保險而延後篩檢。

2. 出生「3」個月內確診：若篩檢未通過，應於新生兒出生後3個月內完成確診檢查，確認聽力損失程度。

3. 確診後「1」個月內選配輔具：確診後1個月內，依醫療專業評估選配適合的助聽器或人工電子耳等輔具。

4. 出生「6」個月內接受聽覺語言早期療育（簡稱聽語療育）：於6個月大前開始接受聽語療育，幫助孩子建立聽覺語言能力。若能在6個月大前介入療育，孩子的語言發展及社會互動能力將可大幅提升，甚至能與同儕同步學習。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

