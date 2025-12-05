每年省下數十萬張紙！桃園醫院「AI結合醫學教育」

衛生福利部桃園醫院全面推動醫學教育數位轉型，將臨床教學流程導入無紙化系統，並結合勝任能力導向醫學教育與人工智慧（AI）輔助分析，建立精準且快速回應臨床需求的教學模式。

衛生福利部桃園醫院全面推動醫學教育數位轉型，將臨床教學流程導入無紙化系統。（圖／桃園醫院）

在醫療科技展現場，桃園醫院以「生成式AI與RAG技術運用於醫學教育與勝任力提升」為主題進行專題分享，吸引眾多醫學中心與教學醫院人員前來交流。展示內容聚焦於教學流程數位化、個別化學習計畫建置、教學模組發展、學習歷程可視化，以及AI對階段性教學評核與電子學習護照資料的快速整合與分析。

透過AI技術協助彙整大量臨床教學紀錄，教師能更精準掌握學員能力落點，學員也能依據自身需求獲得個別化的學習建議，此成果不僅在2025台灣醫療科技展中展出，更榮獲醫策會國家醫療品質獎醫學中心及區域醫院組主題改善類銅獎與創新獎雙重肯定。

桃園醫院職能治療科主任郭穠榛表示：「教學醫院的教學與行政作業繁重，傳統紙本繳交流程耗時、效率低落，也增加臨床教師的認知負荷，進而影響留才。透過數位轉型，我們成功簡化繁複流程，讓臨床教師能重新專注於臨床帶領與教學本質。」

桃園醫院楊南屏院長（左）、桃園醫院職能治療科郭穠榛主任（右）。（圖／桃園醫院）

桃園醫院楊南屏院長指出，AI並非取代臨床教師，而是臨床教育的強力輔助工具。「科技導入後，我們不僅降低行政負擔、提升教學品質，更使學員在臨床場域能獲得即時且具體的能力支持。」楊院長補充，數位化後每年可減少數十萬張紙張使用，縮減文件儲存空間，兼具節能、環保與效率提升效益。

展望未來，桃園醫院將持續深化AI與醫學教育整合，推動智慧教學環境，培育具臨床思維、專業能力與數位素養的下一代醫療人才，打造更完善且具前瞻性的醫學教育生態系統。

