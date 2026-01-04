每年看一次女兒丟三萬 狠母稱有扶養遭法官打臉

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓女子出生後不久，母親就拋下她離家出走，也不負扶養義務，日前因病住在新竹縣一處安養中心，向女兒要錢，陳女聲請免除扶養義務，陳母卻告訴法官當時她每年看女兒一次，每次拿3萬元，但新竹地院認為這不能算是扶養，最後裁定免除扶養母親。

陳女說，出生月餘即由祖母從臺北帶至臺南市新化區老家扶養，祖父在她讀幼稚園時過世後，她就和祖母2人相依為命，母親從未盡撫養、教育之責，對老小不聞不問，徒留老小在家自生自滅，經濟上從未給予任何援助，期間祖孫2人生活開銷，係由祖母在工廠工作賺取生活費，為此聲請免除對母親的扶養義務。

陳母則說，早年的時候有回去看女兒，差不多一年一次，每次拿3萬元，當時她經濟能力還算不錯，還有拿金條給阿嬤，說沒有錢的話就拿金條去當，可是阿公阿嬤已經過世死無對證。

親人作證說，陳女從讀小學三年級就去打零工賺錢，而陳母在女兒未成年期間，確有多次出境在外紀錄等情，堪認陳女主張應非虛妄。

至於陳母聲稱早年還有回去看女兒，每次回去有拿3萬元等，然法官審酌上情，認為扶養義務之實踐，應係指對未成年人身心的全面支持，不僅包括經濟資源之提供，更涵蓋情緒支持、教育安排、日常照顧及心理安全之建立，不能僅以於女兒幼年時每年僅一次探望及拿3萬元就能算數，且陳母也亦僅徒托空言、迄未能舉證證實。

法官根據事證，認定陳母於女兒出生後沒幾天即離開(女兒實係由祖母扶養照顧、同住)，且未曾主動聯絡、資助或照應，恣意漠視女兒成長需求，在女兒未成年期間亦未扶養照顧，母女關係長期疏離，親情淡漠，已無母女情誼且情節重大，若法律仍令陳女負扶養義務，未免強人所難，衡諸一般社會經驗，有顯失公平之情。因此裁定免除其對母親扶養義務。

