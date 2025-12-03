每年約10萬移工離台返鄉 民團開課助在台經驗變現

穿梭在課堂間，仔細觀察移工學生在課堂上的反應，Annie是One-Forty移工學校的課程負責人，除了中文課之外，理財創業課是移工學校近兩年重要的培力項目。

One-Forty移工學校負責人Annie表示，「一般我們想像在台灣的移工，就是做可能比較勞動力的工作、生產線上一個環節，或者是家庭裡面照顧者的角色，但其實這些工作的過程當中，我們也都很期待可以帶著移工去思考，在這個過程當中，他其實累積什麼樣的能力或什麼樣的經驗。」

透過歸納整理，移工在工作中學會的烹飪料理、任務分配、看護照顧、注意觀察、人際溝通，都可以轉化成未來職涯的加分能力。

徵求學生分享對自己職能的分析，除了未來就業、創業的職涯規劃，如何控管財務，也是創業理財課程的重要項目。

One-Forty移工學校印尼母語老師Sendy說：「他們在課堂上會問很常見的理財觀念，譬如說他們每個月領的薪水，然後要寄錢回家，這裡也有生活費，他們也想要存一點錢給自己的未來，這個要怎麼分配比較好。」

點開線上學習程式，開始複習理財課程中的各種知識。2011年就來台灣工作的Naida，前兩年上了理財課程後，決定認真規劃財務和支出。

One-Forty移工學校學生Naida分享，「之前我都不會管我自己的錢，就是要存錢，然後要付，用錢都是用錢，所以我都不知道這個月的錢為什麼都花了，不知道到哪裡去。」

而他記帳的成效在2023年浮現，他買下第一隻屬於自己的羊，也在2025年買下一塊地。

One-Forty創辦人陳凱翔表示，「每一年有超過10萬位的移工從台灣結束工作回國，我們希望的是，每一個人都可以在未來因為生活改善，他會去推薦給更多人，他的親朋好友、他的家人、他的同學們、他的鄰居們，都會說台灣是一個很棒的出國的地方，很推薦你們去。」

長了稻穗的農地，是買賣成交後Naida的家人為他拍攝的影像，除了是Naida的歸國念想，也是移工返鄉培力課程的成效。