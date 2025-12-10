每年賣破10萬碗！超商「神級拉麵」回歸 網狂讚：湯濃肉厚

7-11與「鬼金棒」聯名，由本店主廚監製推出其店內招牌商品「辣麻味噌角煮拉麵」，並附上辣粉包和辣油包神還原店內吃法。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

看準秋冬為日本旅遊旺季，超商打造一系列日式美味，讓消費者免搭飛機就能享口福。7-11表示，去年冬季超商拉麵季帶動麵食類銷售業績倍數成長，今年再與名店合作開發新品，限時搭配白飯、日式半熟蛋或茶飲都有折扣；全家則有濃厚系、淡麗系拉麵驅走冬日寒氣，現在購買還有機會獲7折優惠券。

7-11即日起與日本知名拉麵名店「山口拉麵」、「鬼金棒」、「一風堂」共同跨海聯名開發新品，其中首度和山口拉麵合作的聯名新品「叉燒醬油拉麵」，以日本國產全雞、雞骨、豬骨為基底，搭配三種醬油熬製高湯，並用雞油提香，搭配經典細直麵，香氣鮮美喝完整碗湯也不膩口；另一款又辣又麻的拉麵則是聯名鬼金棒的「辣麻味噌角煮拉麵」，豚骨高湯與赤味噌熬煮濃郁湯頭，嚴選北海道蕎麥製麵，搭配獨特熟成技術烤製五花肉，鹹香濃郁。

7-11集結日本人氣口味，冬季限定名店聯名拉麵、泡麵、關東煮獨家新品亮相。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

最後是和一風堂合作、每年冬天熱賣超過10萬碗的經典「叉燒豚骨拉麵」限定回歸，3款拉麵除了有搭配白飯和日式半熟蛋折扣，於明年1月6日前搭配CITY TEA奶茶系列飲品，可享茶飲單杯省20元的優惠。不少網友也在臉書社團分享心得，「湯頭真的滿濃」、「跟名店吃到的差不多，連店家員工都說可以一試」、「肉很大塊，算是有誠意」；不過也有人希望價格可以更甜一些。

另外，隨雙12到來，7-11取貨需求大增，業者即日起針對海內外賣家分別推出賣貨便、國際交貨便感謝「寄」回饋，同時消費者於海內外逾6萬家跨境電商下單、選7-11門市取貨還能參加「安心取與帳單繳費集點GO」活動，有機會獲購物金、禮券、抽iphone 17 pro max等豐富歲末好禮。

全家拉麵競技場熱鬧開張，日本人氣拉麵名店無敵家、屯京拉麵一次收編。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家推出遊日必吃的「無敵家拉麵」及排隊名店「屯京拉麵」聯名商品，其中攜手無敵家打造的「濃厚豚骨拉麵」，湯頭還原招牌濃厚豚骨風味，佐以厚叉燒、油菜，呈現濃濃日式風情；淡麗系拉麵代表是「柚子雞白湯拉麵」，雞白湯底溫潤濃郁卻不厚重，最後以柚子提香，留下清新果香的尾韻；與屯京拉麵聯名的「明太子雞叉燒拌麵」，以獨門照燒風味拌麵醬為靈魂，融入蝦油的濃郁海味，搭炒油菜、肉質軟嫩的雞叉燒、脆口筍干，再拌上鮮美明太子，堆疊出細膩風味。

最後是與無敵家聯名的「蔥蔥玉子拌麵」，拌麵醬以柴魚粉搭配鰹魚醬油、大骨高湯、特製辣醬製成。搭配日式肉燥，再加上大量蔥花提升清爽感。全家會員12月16日前購買濃厚系拉麵，贈柚子雞白湯拉麵7折優惠券；購買淡麗系拉麵，贈濃厚豚骨拉麵7折優惠券。

全家攜手One-Forty將於12月13日推出全台首創「2025移民工文化節」。（全家提供／朱世凱台北傳真）

最後，全家為迎接12月18日國際移民工日，攜手移工教育組織One-Forty，宣佈於12月13日推出全台首創「2025移民工文化節」，活動將串聯來自零售、公益、文化、藝術、餐飲等12個東南亞文化相關團隊，以城市為舞台，呈現在台移民工的文化、語言、創作與生活日常；全家智慧零售車FamiMobi也將再度化身「多元文化快閃店」，活動當天，明星商品南洋酸辣燙「馬尚煮」享任選4入69元優惠，更有多項東南亞進口商品買1送1。

