即時中心／顏一軒報導

總統賴清德今（29）日上午赴台中拜訪弘道老人福利基金會長期陪伴的百歲長輩家庭，賴總統祝福長輩們新年快樂、身體健康，並呼籲大家在過年期間也能關心弱勢民眾，共同讓社會更溫暖，這也是他連續第5年陪同長者參加圍爐的活動。

賴清德在臉書（Facebook）發文表示，每年過年前，他都會安排時間，陪伴長輩一起圍爐、拜早年。這些年下來，也成了一個很重要的年節約定。

快新聞／每年都不缺席！賴總統赴台中探視百歲長者 阿公變魔術驚艷全場

賴總統（中）今日前往台中北屯區探視長者。（圖／翻攝自賴清德臉書）

賴清德說，今天來到台中北屯，探望獨居的邱阿公；「前幾年，我也曾和他一起圍爐，這次再見面，看到他身體硬朗、精神不錯，也讓人感到安心」。

快新聞／每年都不缺席！賴總統赴台中探視百歲長者 阿公變魔術驚艷全場





賴總統（中）今日前往台中北屯區探視長者。（圖／翻攝自賴清德臉書）

賴清德寫道，現場還看到百歲的鐘爺爺變魔術，動作俐落，還不時和大家互動，讓現場笑聲不斷。大家一起貼春聯、做紅龜粿、圍坐聊天，他也跟著一起動手，一邊做、一邊聊，也勾起自己小時候每逢過年，母親都會做粿的年節回憶。

他不諱言，過去一年，社會和產業都面臨不少挑戰，但台灣整體仍然穩定向前；愈是在這樣的時候，愈要記得，多關心身邊需要陪伴的人。

最後，賴清德提到，很高興每年都能和 弘道老人福利基金會 一起關心長輩。新的一年，祝福所有長輩身體健康、平安順利。







