每年限定1個月！消防員因1事驚現「冷門副業」爽拋下老本行 狂賺109萬

財經中心／王文承報導

美國一名資深消防員利用耶誕節期間打扮成聖誕老人，每年因此額外收入高達3.5萬美元，讓他離提前退休的目標越來越近。（示意圖／資料照）

耶誕節腳步將近，有人看準商機，靠扮演聖誕老公公賺進可觀外快，甚至因此提早退休。美國一名資深消防員便是其一，他利用耶誕節期間打扮成聖誕老人，每年因此額外收入高達3.5萬美元（約新台幣109萬元），讓他離提前退休的目標越來越近。而這份意外展開的第二職涯，源自他多年前為兒子做的一個暖心舉動，如今 17 年後，他的行程甚至已排滿到2026年，預約一路排到2027年。

他因1事驚現冷門副業 提早退休狂賺109萬



根據英國《太陽報》報導，美國紐澤西州51歲的桑德斯（David Saunders），從事消防工作已超過31年。17年前，他為住院的 6 歲兒子穿上聖誕老人裝，希望在病房帶來歡笑，沒想到這套紅衣紅帽成了他人生的重大轉折。

隨著經驗累積，桑德斯扮演聖誕老人的副業迅速拓展，不僅深受家庭歡迎，還曾在多部電影中亮相，從消防員「跨界」成為季節性演員。每年12月，他大約會拜訪15個家庭，行程密到幾乎每天晚上都在工作。他透露，2026年的檔期幾乎已全數訂滿，2027年的預約也陸續湧入。

2025年，他更擴大副業版圖，推出攝影服務，10月初便開始接拍家庭照，今年的探訪行程也提前在11月開跑。旺季期間，他一天工作至少18小時是家常便飯。為了兼顧兩份工作，他每年11、12月都會向消防隊申請長假，全心投入扮演聖誕老人。

今年預估副業收入將達3.5萬美元，他坦言這筆額外收入已讓他開始思考結束消防生涯。他說：「我仍然熱愛這份工作，也喜歡同事，但身體真的撐不住了。」多年消防勤務讓他傷痛累積，「如果可以選，我寧願做聖誕老人。」

展望未來，他希望打造一座小型的「聖誕老人基地」，最好設在觀光區，方便民眾前來拍照或互動。他笑說，不需要太大，一間小小的聖誕小屋就足夠。從一個父親的暖心舉動，發展成年收入破百萬元的副業，桑德斯的故事持續在美國引發關注。他也說，如果一切順利，下一步可能就是真的成為全職的聖誕老人。

