每年領2萬至7歲！台東東河鄉新生兒享16萬生育大禮包

台東縣東河鄉公所端出生育福利，自民國115年1月1日起，凡設籍鄉內的新生兒，除可領取一次性2萬元「生育補助」外，7歲前還能年年領2萬元「生日禮金」，合計16萬元。（蕭嘉蕙攝）

新年大放送！台東縣東河鄉公所端出生育福利，自民國115年1月1日起，凡設籍鄉內的新生兒，除可領取一次性2萬元「生育補助」外，7歲前還能年年領2萬元「生日禮金」，合計16萬元。鄉公所強調，中央與縣府的生育津貼可疊加請領，不受影響，預估每年約有30名新生兒家庭受惠。

東河鄉人口結構長期呈現「生不如死」，65歲以上老年人口比例約27％，居全縣第二高；加上新生兒數持續下滑，每年人口約減少100人，全鄉總人口數已從民國107年約8500人，下降至目前約7800人。

為鼓勵生育、減緩少子化，鄉公所今年推出「生育補助」及「生日禮金」雙重福利。自民國115年1月1日後出生且設籍東河鄉的新生兒，出生即可領2萬元生育補助，雙胞胎以此類推；另自滿1歲起，每年可領2萬元生日禮金，直到7歲止，單胎合計最高可領16萬元。

東河鄉公所民政課長張淵智表示，此次推出的生育補助與生日禮金，與中央及台東縣政府既有的生育、育兒相關津貼不衝突，符合資格者皆可同時申請，受惠對象估計每年約20至30人，整體財政負擔在可控範圍。

張淵智也分享，公所內已有同仁的妻子預計於2月生產，得知新政策後相當開心，並計畫將孩子設籍東河鄉，成為首波受惠家庭之一。

