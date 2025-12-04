每年一百萬人走失！喊救命沒用？中國家長教孩子「狠招」自救

大陸中心／唐家興報導

在大陸家長圈，一套被稱為「喊救命沒用的自救狠招」近期急速流傳。家長們警告孩子：面對拐騙與危險，光是呼喊救命往往無法引來援手，反而要「製造破壞」才能逼迫旁人介入。這套極端自救法在社群上瘋傳，引發龐大討論。

父母流傳的極端做法：要讓現場沒人能忽視

許多家長在微信群與短影音平台分享自救方式。一段熱門影片中，一名父親對兒子說，如果遭到拐帶：「在山上你就放火；在路上就砸車、砸店。你喊救命沒人管，因為沒損害到他們的利益。他們憑什麼出手？」這番話讓無數家長感到心驚卻又無奈。

「看到警察就罵」：逼出圍觀，逼來干預

據《新唐人電視台》報導，來自武漢的張梅（化名）坦言，她也這樣教孩子。她告訴孩子，在公共場所遇到危險時不要只喊救命，而要敲打附近的車輛、商家設備，「甚至看到警察就罵警察，必要時罵國家領導人，這樣路人一定會圍過來。」

張梅無奈地說，孩子失蹤報警常常沒人理會，但網路上批評領導兩句，「分分鐘就有人找上門來」。這種反差，讓家長感到悲涼。

社群瘋傳：被視為比喊救命更「有效」的土辦法

在抖音與快手，這類自救影片獲得大量按讚。許多網友認為，街頭爭吵常被誤會是家庭矛盾，旁人不願插手；報警後又得耗時等待派出所處理，被控制的孩子往往拖不起。相較之下，砸車、砸店、製造損害反而更能迫使周圍的人及時介入。

來自湖南的李萍（化名）也表示，身邊多數父母都在教孩子以極端方式求救，「核心就是讓所有人都無法忽視你。」

公共救援被指「反應太慢」：家長寧願相信自己

家長們普遍認為，這股「自救潮」之所以冒起，是因公共救援讓人失去信心。山西公益志願者陳先生透露，今年收到大量失蹤求助，但常見情況是：孩子向商家求援，卻被趕走，理由是「別影響生意」；報警後警察到場拍幾張照，就讓家屬回去等消息，沒有後續追查。他嘆道：「但在美國，一個孩子失蹤，新聞一報，直升機都能出動抓人。」在他看來，面對緊急事件，「人命最重要，孩子做什麼都不過分」。

民間自救法並非新鮮事：都是被逼出來的生存本能

事實上，這些方法早已在民間默默流傳。包括夜裡被跟蹤時大喊「著火了」、被騷擾時故意撞擊車輛製造轟動、在商場遭尾隨就刻意打破商品等，都是民眾靠自身經驗摸索出的生存法。

中國失蹤數據不透明：安全焦慮持續發酵

更深層的問題，是系統性的資訊不透明。中國至今沒有官方統一的失蹤人口統計；根據《中華走失人口白皮書（2020）》，每年約有一百萬人走失。此外，中國器官移植量長期被外界質疑來源不透明，多次遭國際醫學倫理組織點名，亦加劇民間恐慌。

信任感崩塌：家長只能教孩子靠「極端方式」自救

學者分析，公共安全機制、失蹤人口通報、器官移植監管缺乏透明度，導致社會信任度急速下降。當官方機制無法提供即時且可靠的保護，許多家庭只剩下互相提醒、在網路上交流「土辦法」來維護孩子平安。

在這樣的氛圍下，「喊救命沒用」的極端自救法，才會悄悄成為許多家長之間的無奈共識。

