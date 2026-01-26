每年1500人鼻咽癌 綠茶、咖啡降風險

台灣每年約1500人罹患鼻咽癌，台大研究指出，鼻咽癌與遺傳、感染EB病毒、環境因素相關，常吃醃製食品及長期抽菸者，風險更高；每周一杯500c.c的綠茶或咖啡，多補充鮮魚、植物性維生素等，有助降低風險。若出現痰帶血、鼻涕帶血、耳悶、脖子腫脹等狀況，應盡速就醫。

台大醫院耳鼻喉部主治醫師王成平說明，鼻咽癌好發年齡層為40至55歲，是相對年輕的癌症，以男性居多，約為女性3倍。早期症狀，包括耳朵悶塞、單側鼻塞、鼻涕帶血、痰中帶血、頸部腫瘤、單側頭痛甚至臉麻等，由於症狀不易警覺，超過7成發現時已是晚期。治療以放射治療、化學治療為主，雖存活率高達6至7成，但術後可能出現口乾、舌頭萎縮、吞嚥困難、脖子僵硬等後遺症。

台大耳鼻喉部鼻咽癌研究團隊與美國國家癌症研究院、中研院合作，建立我國第一個鼻咽癌多發性家族世代研究，一系列長期追蹤研究顯示，鼻咽癌與遺傳背景、環境因素、EB病毒感染密切相關。

王成平表示，台大另針對鼻咽癌個案與正常人共4000人研究發現，每周喝一杯500毫升綠茶或咖啡，可降低鼻咽癌風險，「一杯就有好處，兩杯效果更好」，紅茶則沒看到有效果，機轉不明，而多吃鮮魚、植物性維生素（如胡蘿蔔）也有用，若常吃醃製食品者鼻咽癌風險較高，同時應避免長期重度抽菸、粉塵暴露。

王成平提醒若已出現相關症狀，尤其痰中帶血、鼻涕帶血、耳悶症狀超過2至4周，要提高警覺；若脖子已經腫起來，出現明顯腫塊、兩側不對稱等，應盡速就醫治療。