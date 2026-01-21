每年1500萬人吃止痛藥！健保前5大用藥占兩席…NG吃法恐釀肝衰竭、腎損傷「吃幾天就出事」

在快節奏的現代生活中，許多人為了不影響工作或日常安排，身體出現不適時，常自行服用止痛藥以緩解疼痛。然而，止痛藥並非完全安全，若使用不當，不僅可能無法真正緩解疼痛，還會對健康造成潛在傷害。

止痛藥是萬靈丹？台灣人一年吃掉9億顆

根據統計，在健保用藥人數最多的前5名藥品中，止痛藥就佔據兩席，每年約有1,500萬人使用。健保署112年統計也顯示，全台一年使用的止痛藥數量超過9億顆。若將每顆止痛藥的長度以1公分計算，堆疊起來相當於1萬7千多座台北101大樓。

台北慈濟醫院藥學部藥師王平宇指出，臨床上常見的止痛藥相關用藥問題，多半源自於「過量使用」。部分家長擔心藥效不足，讓孩童在短時間內重複服藥；成人則因不耐疼痛，未注意藥物起效所需時間，擅自增加劑量，這些行為都可能使身體負擔加重，甚至引發急性傷害。

此外，「止痛藥濫用」並不僅限於服用過量，只要未依醫囑或非醫療目的使用，都屬於不當用藥。常見情況包括：

●在無疼痛時以預防或放鬆為目的服藥； ●依賴坊間或來源不明的藥物； ●未遵循藥物指示，例如與酒精併用或自行剝半、磨粉服用； ●在不清楚成分下，同時使用多種含相似成分藥品，可能造成單一成分累積過量，或與抗凝血藥物產生交互作用。

從藥理角度來看，止痛藥並非一體適用。王平宇說明，市面上常見止痛藥主要分為乙醯胺酚類（Acetaminophen）與非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）。乙醯胺酚需經肝臟代謝，不適合肝臟功能不佳者；NSAIDs則可能影響腎功能與胃黏膜，不建議有消化性潰瘍、慢性腎臟病或部分心血管疾病的患者使用，孕婦也應避免自行服用，以免增加胃出血、腎功能惡化或血栓風險。

「完美止痛藥」恐成肝臟殺手

疼痛醫學權威、國泰綜合醫院院長簡志誠指出，在醫師與藥師眼中，乙醯胺酚幾乎是「完美的止痛藥」，止痛效果佳、副作用相對少，但正因它非屬處方藥、取得容易，也成為文獻中最常引發急性肝衰竭的非處方藥物之一。

簡志誠說，乙醯胺酚也就是大家熟知的普拿疼，一天的攝取上限為4,000毫克。以最常見的500毫克劑型來看，即使一天服用4顆，仍未達危險值。然而問題在於，乙醯胺酚常被加入各種感冒藥、止痛藥等複方製劑中，民眾若未仔細辨識成分，可能在不知不覺中超過安全劑量。

「如果我吃了醫師開的藥，覺得效果不夠，又自行去藥局買複方感冒藥，卻不知道裡面也含乙醯胺酚，吃兩三天後，肝臟功能可能就開始出問題。」簡志誠提醒，民眾務必記住「乙醯胺酚」與英文藥名「Acetaminophen」，避免與其他含同成分的藥品重複使用。

疼痛是身體警報器，別急著把聲音關掉

王平宇補充，特定止痛藥成分若使用不當，除了可能引發急性腎損傷、腸胃道出血，還可能造成止痛藥依賴或成癮，需在醫師與藥師專業監控下調整劑量，必要時改用非成癮性輔助藥物。對於長期病理性疼痛導致的止痛藥依賴，醫師也會建議採取多模式止痛策略，結合物理治療、心理諮商及其他非藥物療法，以改善疼痛狀況。

簡志誠從更宏觀的角度提醒，從人體設計來看，「疼痛本身就是一種警訊」，功能就像家中的煙霧警報器，提醒身體某個部位可能出現問題。當警報響起時，第一件事不是急著把警報關掉，而是應該先確認「是不是哪裡真的起火了」。

他形容，若只是煎魚時火候過大冒了點煙，確定沒有危險，把警報關掉無妨；但臨床上更令人惋惜的，是不少民眾已經疼痛一段時間，卻選擇反覆自行服用止痛藥，忽略背後可能存在的進行性病變。

以最常見的頭痛為例，雖然普遍發生，但理論上是可以被治療與改善的症狀。若頭痛頻繁到必須不斷服用止痛藥，不僅顯示問題尚未解決，也會嚴重影響生活品質。「與其一痛就吃藥，更重要的是找出頭痛的真正原因，而不是長期壓制它。」

他進一步以「潮水與礁石」比喻，疼痛就像海中的礁石，而水面高度則是人體感受到疼痛的閾值。有時礁石存在，但水面尚未退去，人不一定感覺到明顯疼痛；然而，即便沒有劇烈痛感，這些潛在疼痛仍可能持續影響交感神經、情緒與身體功能，只是患者未必察覺。

「你可能沒有吃藥，也沒有明顯覺得痛，但其實身體已經受到影響了。」簡志誠指出，當情況惡化、水面退去，疼痛浮現時，往往已經對生活造成實質衝擊。對長期頭痛或慢性疼痛患者而言，這樣的「礁石」可能長期存在，進而影響思考、情緒、生活品質，甚至個性。

他強調，若能及早找出疼痛背後的真正原因，並接受適當治療，不僅能減少對止痛藥的依賴，也能從根本改善身體狀況與生活品質。止痛藥只是輔助工具，而非解決問題的答案；真正的用藥安全，來自於對疼痛的正確認識，以及適時就醫，而不是一味忍痛或反覆自行服藥。

