每年4000人罹泌尿上皮癌！醫曝高風險族群：台灣「1關鍵」發生率較高
60多歲的張女士在2017年被診斷出罹患第3期泌尿道上皮細胞癌，手術後不到半年，癌細胞便轉移至肺部，病情進展至第4期，所幸她參與了免疫治療的臨床試驗，至今已近8年，依然健康有活力地過著充實生活。自2025年10月起，政府擴大給付免疫抑制劑用於晚期泌尿道上皮細胞癌化療後的維持治療，預估每年有500人受惠。
台灣泌尿腫瘤醫學會理事長王弘仁表示，根據2022年癌症登記報告指出，全台每年約有4,000人新診斷為泌尿道上皮癌，且許多患者確診時已屬晚期。其中約有4成患者確診時，已屬第2期以上，且此癌復發率偏高，一旦發生癌轉移，存活率僅剩不到1成。
泌尿道上皮癌台灣發生率較高
王弘仁說明，泌尿道上皮癌可發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等任何泌尿系統位置，診斷上泌尿道上皮癌，需以泌尿內視鏡加上組織切片為主。泌尿道上皮癌患者多落在50～60歲，隨年紀越大好發機率越高，其他好發族群包括吸菸者、南部烏腳病發生區域民眾。
此外，王弘仁強調，曾使用含有腎毒性、致癌性的中藥材「馬兜鈴酸」者，泌尿道上皮癌的好發率也較高。雖然已經禁用許久，但長期影響仍在，因此這也是台灣泌尿道上皮細胞癌比國外好發率相對較高的原因。
泌尿道上皮癌3症狀恐已中晚期
王弘仁指出，泌尿道上皮癌在早期通常沒有明顯症狀，多數患者是出現血尿後才前往就醫，但此時往往已屬中晚期。他呼籲民眾應提高警覺，若出現血尿、下腹疼痛或兩側腰部疼痛等症狀，應及早就醫檢查，以免延誤治療時機。
王弘仁提到，目前針對泌尿道上皮癌的治療方式，以手術切除腫瘤為主，但若腫瘤復發率高或病況不適合手術，則需採取系統性治療，包括化學治療與免疫治療。事實上，根據大型臨床研究顯示，晚期泌尿道上皮癌患者在接受化療後，若搭配免疫治療作為維持性療法，不僅可延長整體存活期，還能降低近3成死亡風險。
衛生福利部中央健康保險署署長陳亮妤表示，為完善晚期泌尿道上皮細胞癌的治療，自2025年10月1日起，將擴大給付免疫檢查點抑制劑，用於晚期泌尿道上皮細胞癌化學治療後的維持治療，並解除生物標記限制，讓病友們用藥更順利。
陳亮妤說明，健保署通過免疫療法（avelumab成分藥品），用於第1線含鉑化學治療後，疾病未惡化局部晚期或轉移性泌尿道上皮癌病人的維持療法，刪除原給付規定PDL-1高表現量限制。此政策預估每年新增嘉惠300位病友、共500人受惠，平均每人每年可節省105萬元以上藥費。
台北榮總腫瘤醫學部主治醫師賴峻毅表示，過去癌症藥物給付常受PD-L1生物標記限制時，多有符合條件的病人，卻因檢驗未達標而無法用藥，陷入藥物看得到卻用不到的困境，如今解除用藥限制，讓醫師能更直接地與患者討論後續治療選擇，使整理照護更加完善。
快加入《優活健康網》line好友，揪好友玩失智症小測驗，還可抽$5000 LINE POINTS！
看更多優活健康網相關報導
年砸91億！健保擴大給付「肺癌標靶藥」創史上最高藥費：3類人受惠
乳癌治療「最惡性型別」大突破！健保6月放寬給付：年省200萬藥費
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為每年4000人罹泌尿上皮癌！醫曝高風險族群：台灣「1關鍵」發生率較高
其他人也在看
健保擴大給付 完善晚期泌尿道上皮細胞癌治療
為了精準抗癌更全面，邁向健康台灣，今年10月起，衛生福利部健康保險署正式擴大給付免疫檢查點抑制劑於晚期泌尿道上皮細胞癌化學治療後的維持治療，不再限制生物表現量檢測，有助於我國晚期泌尿上皮細胞癌治療更進國立教育廣播電台 ・ 1 天前
向榮生技治療膝骨關節炎幹細胞新藥，臨床三期收案完成
【財訊快報／記者何美如報導】向榮生技(6794)以人類異體脂肪來源間質幹細胞新藥「ELIXCYTE」用於治療膝骨關節炎，第三期臨床試驗案12日成功完成最後一位病人收案，達到重要里程碑，後續將追蹤一年後進行解盲。間質幹細胞新藥ELIXCYTE進行之治療膝骨關節炎第三期臨床試驗案，於2023年2月及3月分別獲得台灣TFDA及美國FDA核准執行，收治之受試者為單邊或雙邊之膝關節退化為II-III級之分級者。本項臨床案之第I/II期臨床試驗結果已於Stem Cell Research & Therapy, 30 Oct 2021發表，其成效獲得矚目。因幹細胞具有再生、分化及修護的潛力，因此對於廣大飽受退化性關節炎的病患族群，實為值得期待的再生醫學新療法。除此之外，向榮生技亦與國內各大醫院針對退化性關節炎合作自體細胞特管辦法的治療，目前特管辦法退化性關節炎執行的醫院為林口長庚醫院、亞東醫院及寶建醫院，上述醫院均可立即提供退化性關節炎患者一種突破且具潛力的治療方式。展望未來，向榮生技指出，隨著第三期臨床試驗順利完成收案，台灣第一個治療膝骨關節炎幹細胞新藥—ELIXCYTE，將於完成解盲並確認療效與財訊快報 ・ 1 天前
慢性阻塞性肺病警訊！戒菸是最有效預防方式
根據衛生福利部統計，慢性阻塞性肺病（COPD）已連續10年位居國人十大死因，每年超過6,000人因COPD失去生命。適逢今（114）年11月19日「世界COPD日」前夕，臺北市政府衛生局呼籲市民：「遠離COPD，戒菸及拒絕所有菸品就對了！」臺北市衛生局黃建華局長指出，任何形式的菸品，包括電子煙與加熱菸，都會對健康造成傷害。菸品中的有害物質會破壞呼吸道黏膜與纖毛，導致咳嗽、咳痰、免疫力下降，甚至演變成支氣管炎或肺炎。COPD則是呼吸道長期發炎、氣道阻塞的疾病，典型症狀包括「咳、痰、悶、喘」。今年「世界COPD日」主題為「感到呼吸困難，請思考COPD（Short of Breath, Think COPD）」，黃局長提醒民眾，若出現呼吸困難症狀，應及早戒菸並就醫，以延緩病情惡化、改善生活品質。國泰綜合醫院張嘉修醫師表示，吸菸是罹患COPD的最大危險因子。研究顯示，吸菸者罹患肺阻塞的風險比非吸菸者高6.3倍。COPD患者會隨病情惡化出現喘、咳嗽，甚至走幾步路就氣喘，且肺功能受損後難以恢復。目前台灣約有十多萬名COPD患者，但仍有不少人未被診斷，常把「慢性咳嗽」或「容易喘」誤以為是老化或感冒。常春月刊 ・ 1 天前
生華科攜手精拓生技，打造精準腫瘤分身加速新藥開發
【財訊快報／記者何美如報導】生華科(6492)12日宣布，與擁有全球獨家癌症藥物檢測平台的精拓生技正式展開策略合作，雙方將透過精拓生技研發的「E.V.A. Select腫瘤分身抗癌藥物檢測平台」，精準篩選對生華科CX-5461及CX-4945兩款新藥具最佳反應的患者族群，以大幅提升臨床試驗成功率、加快新藥開發進程，並強化全球市場競爭力。「E.V.A. Select」平台是由臺北醫學大學技術移轉開發，具備顛覆性的創新突破。該技術僅需抽取20 cc血液，即可從患者循環腫瘤細胞（CTC）中分離並培養出「腫瘤分身」，再進行多藥同時檢測，協助醫師快速找出最合適的治療策略。這項創新技術目前能培養出100種以上癌症模型，已有超過1,500名病患進行測試，其中胰臟癌臨床前檢測準確度接近八成，技術成果獲醫療與產業界高度肯定。平台技術發明人、臺北醫學大學附設醫院放射腫瘤科主治醫師呂隆昇強調，「腫瘤分身」概念是將患者疾病特徵轉化為體外晶片化檢測系統，為醫師提供科學數據依據，快速量身制訂更合理、有效的治療方案，真正實現癌症精準醫療。生華科醫務長黃品諺醫師指出，此次合作的重點在「精準選藥」、「強化聯合療法與實體財訊快報 ・ 1 天前
為什麼現代人總感到不幸福？他揭「5個幸福陷阱」沒錢根本不算什麼
為什麼現代人總感到不幸福？株式會社Carriageway Consulting公司代表今井孝，在《你與幸福的距離，只有2小時》一書中，從成功人士的經驗以及自身歷程歸納出一套系統化做法，並以平易近人的筆法，搭配實例與解決方案，引導讀者善用時間與精力等有限資源，從而成就充實而美好的一天，甚至整個人生。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 23 小時前
比糖甜300倍卻不苦？新一代甜菊糖3.0搶攻減糖飲料市場
撰文＝編輯部 飲料是甜菊糖最大的應用領域，但這條道路並不平坦。它是否仍然具備在減糖領域成為「超級明星」的潛力？ 甜菊糖初登場差點慘遭淘汰？ 2014年，可口可樂以食力 ・ 21 小時前
哺乳常見「飲食禁忌」！餵母乳可以喝咖啡、酒嗎？哺乳3大迷思一次看
媽媽們都知道母乳好處多多，而寶寶的成長有一次，所以想給寶寶最高品質的母乳，除了注重日常飲食外，哺乳中的媽媽一定有許多疑問，到底可以喝咖啡嗎？喝酒會不會影響寶寶健康？少量喝可以嗎？需要戒菸嗎？《優活健康網》特選此篇，揭密哺乳媽媽3大迷思一次看。優活健康網 ・ 23 小時前
晚期泌尿道上皮癌復發率高 化療後搭配免疫治療 降3成死亡風險
根據癌症登記報告指出，台灣每年約有近四千名泌尿道上皮細胞癌患者，且許多患者確診時已屬晚期；其中，晚期泌尿道上皮細胞癌復發率高，一旦轉移，存活率更是不到一成。台灣泌尿腫瘤醫學會理事長王弘仁表示，根據大型臨床數據，晚期泌尿上皮癌患者在化療後，若搭配免疫治療作為維持性療法，不僅能提升患者的整體存活期，更降低近三成的死亡風險。如今，健保已跟上國際治療建議，放寬患者使用藥物的限制，中央健康保險署陳亮妤署長也回應，此次擴大給付預估每年再增加三百名泌尿道上皮細胞癌患者、共五百人受惠，平均每人每年可省一○五萬元以上藥費。「這次健保給付的擴大，不僅是治療接軌國際，讓患者能在減少不必要檢測的情況下，使用合適且有效的藥物。」台灣泌尿內視鏡醫學會吳俊德理事長表示。泌尿路上皮細胞癌的治療是一條從診 ...台灣新生報 ・ 1 天前
健保擴大給付 晚期泌尿上皮癌 降3成死亡風險
記者戴淑芳∕台北報導 根據癌症登記報告指出，台灣每年約有近4000名泌…中華日報 ・ 1 天前
道達爾能源傳考慮出售亞洲部分可再生能源資產，減少債務負擔
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，熟知內情的消息人士透露，為協助減少債務負擔，道達爾能源(TotalEnergies SE)正考慮出售在亞洲的部分可再生能源資產。以涉及未公開事項為由要求匿名的知情人士表示，道達爾能源這家法國企業集團正在與一家顧問合作，並試探潛在買家的意向。待售資產的估值可能高達數億美元。知情人士表示，相關考慮仍在進行之中，最終未必會出售。對於上述消息，道達爾能源一位代表不予評論。道達爾能源公司曾經表示，計畫在歐洲、美國和巴西等主要自由市場，以及已開展業務的油氣國家拓展電力業務。此外，該公司還希望在印度和南非等特定可再生能源市場實現成長，同時在其他地區出售非核心的太陽能和風能資產。道達爾能源曾表示，可能會減持在印度阿達尼綠色能源有限公司的19%股份，首席執行長Patrick Pouyanne在9月向投資者進行講話時，說其是「一家非常好的公司」。道達爾能源債務上個季度下降，並預計隨著更多資產處置完成，到年底將進一步減少。近期出售的資產包括阿根廷的頁岩資產和法國的風能和太陽能資產。該公司預計本季度將完成另外20億美元的資產剝離，包括在美國、挪威和奈及利亞的資產。據Pouya財訊快報 ・ 21 小時前
「肝包油」成肝癌元兇！醫示警4類人風險高 「量化超音波」檢查及早揪出脂肪肝
過去普遍認為酗酒、Ｂ肝、Ｃ肝是肝癌肇因，但最新數據顯示，脂肪肝近年來被視為肝癌的重要成因之一！羅東博愛醫院胃腸肝膽科主任江明峯觀察發現，年輕族群中，從脂肪肝直接惡化為肝癌的比例並不低。脂肪肝無症狀，中廣身材者應主動檢查。近期新聞報導經濟部前部長郭智輝出現肝臟腫瘤問題，引發社會對肝癌的關注。江明峯醫師提醒，除了B、C肝炎外，脂肪肝也是肝癌一大原因。NOW健康 ・ 22 小時前
看懂CGM報告不難！CGM黃金應用公式 醫師解析控糖新方法！
【健康醫療網／記者陳靖安報導】隨著健康意識提升，愈來愈多人更加關注自身血糖狀況，連續血糖監測系統（Continuous Glucose Monitoring，CGM）近年也逐漸被更多人所認識與使用。透過 CGM，我們能即時掌握血糖波動與變化，經由觀察日常飲食、運動、作息等行為對血糖的影響，為血糖管理提供更具參考性的數據依據。不過，CGM 報告上常見的專業名詞，對不少使用者來說仍稍嫌陌生。柏羽診所院長陳柏勳醫師 整理以下幾個重要指標，幫助讀者更快看懂 CGM 報告，提升血糖管理的信心。 CGM是什麼？它可以怎麼幫助控糖？ CGM 是透過一個微型感測器，持續偵測皮下組織液中的葡萄糖濃度，並藉由發射器將數值即時同步至手機應用程式。CGM 每分鐘連續紀錄血糖變化，全天 24 小時不間斷，連續監測可達 10-14 天。相較傳統指尖血糖量測，CGM 能呈現血糖波動趨勢，若搭配飲食、運動等日誌紀錄，更能協助個人了解行為與血糖變化之間的關聯。 教你看懂幾個CGM報告的重要指標 CGM 的報告有幾個重要指標，今天就用簡單的方式來解釋這幾個重要指標是什麼意思吧！ • TIR（Time in Range 目健康醫療網 ・ 1 天前
聽「股利新招」健保可收480億 石崇良眼都亮了：晚上好睡了！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良日前拋出要改革健保「補充保費」收取公式，大刀砍向存股族、定存族以及房東們，引發480萬人反彈，政策緊急喊卡，但面臨明年健保財務缺口將高達千億元，仍吐心聲「讓我睡不著」。國民黨立委賴士葆今（13）日質詢時建議，只需拿掉現行補充保費1000萬的課徵上限，得罪有錢人，就有480億入袋，追問石崇良敢不敢？石崇良...匯流新聞網 ・ 18 小時前
陳文茜罹癌第4期停止免疫療法 癱地大喊「自行宣告康復」
即時中心／廖予瑄報導資深媒體人陳文茜去（2024）年發文透露罹患黑色素癌第4期，且擴散至多個器官，正透過免疫治療、光子刀等方式治療。今（13）日她在臉書發文「自行宣告康復」，直指自己2個月前已自行決定停止免疫療法，「其他就豁出去了。」民視 ・ 13 小時前
18歲高中女發育好！月經卻從未來過 醫檢查驚「沒有陰道」
孩子在發育期還未出現性徵，可能是身體有問題。婦產科醫師鄭丞傑分享，一名身材發育良好的18歲高三生，月經遲遲沒有來，被母親帶到醫院做檢查，發現她先天性無陰道，子宮也發育不全，雖然可透過手術建立人工陰道，但生育能力受到影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
摘瘤竟刺破子宮…2刀疤如蜈蚣「輸8袋血才還魂」！女控國軍醫院：要我命
我差點死掉！一名30多歲羅姓女子控訴醫療疏失，今年4月到國軍高雄總醫院摘除子宮肌瘤，聽信醫師說詞，微創手術從陰道進去，沒有傷口、恢復快，幾乎不會有風險。原定上午8時開刀，情況出現變化，直到晚上21時她又被推進手術室，原來子宮和靜脈被穿刺大量失血，緊急輸8袋血才還魂，肚子就此留下2道超過15公分刀疤如蜈蚣爬至私密處，讓熱愛潛水、攝影的她相當自卑，而她第一時間喊痛求救，似乎被漠視，護理師只回「妳可能太緊張了」。對此，院方回應，患者術後發生併發症，調解中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
50歲男「1症狀」誤認胃食道逆流！醫查驚：肺癌了
聲音沙啞是咳嗽過久的症狀，但小心恐是罹癌徵兆！醫師陳榮堅表示，一名50歲患者聲音沙啞一段時間，原以為可能是胃食道逆流所致，一系列檢查後發現，患者的單側聲帶不動，原來是因肺癌（肺部腫瘤）壓迫聲帶神經，導致聲音沙啞。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
「紫米VS黑米」哪個健康？醫揭答案 這1種最能減重、控血糖、護心血管
許多人聽到「澱粉」就立刻聯想到體重增加或血糖飆高，然而澱粉並非單一類型。家庭醫學科醫師李思賢表示，依照結構與消化速度，可區分為「快澱粉」與「慢澱粉」。快澱粉如白飯、白麵包，進入身體後迅速分解，使血糖短時間內上升。相對的，慢澱粉結構完整，含有較多纖維與抗氧化成分，能延緩能量釋放，對血糖調控及代謝更加友善。 黑米提供抗氧化功能 膳食纖維含量高 在眾多澱粉來源中，黑米值得特別推薦。李思賢醫師指出，黑米保留了外層糠皮與胚芽，因此膳食纖維含量明顯高於白米與紫米。這些纖維能延緩葡萄糖吸收，增加飽足感，對於體重控制者具有幫助。此外，黑米富含花青素，這是一種天然抗氧化物質，能對抗發炎反應並維護心血管健康。甚至黑米的抗氧化能力可超越藍莓。黑米在血糖反應上的表現相當突出，其血糖指數（GI）約落在42至50，屬於低GI食物。這對糖尿病患者或需要控制血糖的人特別重要。李思賢醫師解釋，原因在於黑米含有較多直鏈澱粉，其排列線性且不易被消化酵素分解，消化速度較慢。反之，紫米與糯米主要成分為支鏈澱粉，分解快、吸收快，因此血糖容易快速上升。這也解釋了為何部分人誤以為紫米健康，卻發現血糖控制不佳。 香氣與嚼勁 帶來額外飲常春月刊 ・ 1 天前
怕打針？瘦瘦丸誕生了！ 72週內體重下降11.2%「價格更親民」
「瘦瘦針」近年掀起減重革命，但許多人仍困擾於需要注射及價格昂貴的問題。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，今年11月發表的大型臨床試驗證實，口服「瘦瘦丸」能在72週內使體重下降11.2%，效果顯著，且價格可能更為親民，為期待有效、方便且經濟的減重方案的民眾帶來新選擇。中天新聞網 ・ 1 天前
要命疏失！醫護看錯小數點「1.5變15 mmol」2歲男童服10倍藥量身亡
美國佛羅里達州再度傳出醫療疏失釀成悲劇！一名 2 歲男童原本因病毒感染住院治療，卻因醫護人員誤讀藥物劑量中的小數點，將磷酸鉀劑量給錯為正常值的 10 倍以上，導致男童因高鉀引發心臟驟停，最後不幸喪命。男童家屬日前已向醫院正式提起訴訟，控訴醫療團隊嚴重疏忽，應負起法律責任。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前