每年6千人死於肺阻塞！醫示警「2大風險」：6成有心血管共病

別讓「肺」傷「心」。肺阻塞或稱慢性阻塞性肺病（COPD）長年位居台灣十大死因之一，根據衛福部113年資料統計，死亡人數超過6000人。醫師指出，根據一項肺阻塞風險暨照護報告顯示，61%肺阻塞患者有心血管共病，而曾發生急性惡化者，心血管事件風險增加4.6倍。

台灣胸腔暨重症加護醫學會今（4）日於「2025 世界肺阻塞日」前，發佈涵蓋北、中、南、東15家醫院，共計1240名肺阻塞風險暨照護普查報告。報告顯示，61%患者有心血管共病；而曾發生急性惡化者，其心血管事件風險增加4.6倍。全球慢性阻塞性肺病倡議組織（GOLD）也於2025年治療指引中首度新增「心肺風險」之概念，指出肺阻塞病患除原本肺部有惡化風險之外，在急性惡化發生期間及之後，心血管事件發生的風險會顯著增加，顯示肺阻塞急性惡化不僅造成肺部負擔，更可能引發心血管嚴重事件或死亡風險。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，肺阻塞已被WHO列為全球第四大死因 。全球慢性阻塞性肺病倡議組織（GOLD）於2025年治療指引首度納入「心肺風險」概念，學會亦已完成國內逾千位肺阻塞病人之臨床普查，為能快速識別高風險患者，全面檢視六大風險評估，包含呼吸困難、症狀問卷分數偏高、頻繁咳嗽咳痰、心血管共病事件、肺功能較低、中重度惡化，發生肺阻塞惡化者，其心血管事件風險增加4.6倍。

他說，報告進一步分析發現，曾有肺阻塞惡化史或具其他高風險因子，包含明顯呼吸道症狀如咳、痰、喘、悶，肺功能差、心血管共病、肺阻塞惡化史的患者，再次發生肺阻塞惡化的風險為低風險族群的8.1倍，凸顯早期識別高風險族群與介入治療的重要性。

台灣胸腔暨重症加護醫學會專科醫師蘇剛正說明，從這份風險普查報告來看，肺阻塞急性惡化者對比從未惡化者，心血管事件風險更上升4.6倍；且即使6個月至1年後，風險仍維持高於穩定期族群，面臨包含急診、住院甚至加護病房等危機。另外，從這份普查報告中也可看到，完成戒菸的病人與持續吸菸者相比，中重度惡化風險可下降31%，心血管惡化風險降低25%；然而，仍有近四分之一患者出現過瘦問題，需要營養評估以維持活動力。

他說，肺阻塞常合併其他疾病，對預後有顯著影響，因此需要多元的照護介入做為治療解方，肺阻塞首重「五大抗惡化行動」— 戒菸、規律使用吸入劑、疫苗接種、肺復原、營養補充，則是讓病人真正走上穩定病程、避免惡化的核心策略，真正做到「先保肺、後護心」，遠離致命風險。

健保署長陳亮妤強調，健保署持續推動「慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案」，113年有211家院所參與、照護人數約2.8萬人；鑒於肺阻塞防治之重要性，健保署邀集相關學會專家研議，依據最新GOLD治療指引修正方案內容，於急性惡化發作時加強心血管評估，並簡化品質指標及個案管理資料登錄，以及調升照護費用與獎勵點數，反映醫療團隊的付出，增加挹注約2,500萬元，預計自115年1月1日起實施。

國健署長沈靜芬表示，目前全台有近3000家戒菸合約醫事機構(醫院、診所、衛生所及藥局)，113年已提供43萬人次戒菸服務，呼應今年胸重學會提出的「五大預防惡化行動」之首-戒菸。期盼在政府與學會的攜手推進下，能盡早實現肺阻塞退出國人十大死因之列。

