每度最高12元！桃園機場充電樁這天收費 電動車違規罰1200元

【記者莊偉祺／台北報導】以後到桃園機場不用怕沒充電樁，電動車專用格將增加逾10倍，2月2日起第二航廈停車場每度電收費最高12元！但須注意，若使用違規可處1200元罰鍰，且第一航廈停車場將逐步停用。

桃園機場今（20日）指出，預計將於2月2日起正式啟用第二航廈P3及P4停車場新設電動汽車充電樁及充電收費服務，充電收費標準為「AC慢充」每度電8元、「DC快充」每度電12元。

同時，在第二航廈P3及P4停車場，將原有的4座電動汽車專用格位增加至45座，分布於P3平面層停車場，以及P4平面層停車場與地下二層停車場（B2）。這次啟用的設施包含21席AC慢充格位及20席DC快充格位，並將原有的4座AC慢充格進行設備升級。

配合充電收費服務上線，桃機也同步推動智慧化服務，民眾可透過充電樁上QR-code啟動充電樁並查詢充電狀態，並提供掃描QR-code線上繳費功能。此外，第一航廈P1、P2停車場則配合停車場整建工程，預計3月起將逐步停用。

桃機也提醒，充電專用車位僅供電動汽車充電期間停放，充電完成後應儘速駛離，駕駛人應依現場標示使用，若違規佔用充電專用格位，經舉發將依《停車場法》處1200元罰鍰。

第二航廈P3、P4停車場充電車位，於2月2日啟用收費。桃園機場提供

