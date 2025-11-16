每日上網逾6小時！手機族手痛肩痠 它一天不到2元做好保障

財經中心／余國棟報導

根據數位發展部調查報告，台灣12歲以上網路族平常使用的上網設備以手機最多(高達97%)，台灣民眾每天整體網路使用時間平均達6.1小時。長期近距離用眼，可能引發白內障、青光眼、黃斑部病變等問題。此外，滑手機造成的腕關節與頸椎傷害也不容忽視，已有不少案例因長期使用3C導致腕關節或頸椎椎間盤傷害或病變。

現代人長時間低頭使用手機、平板與電腦，已成生活常態。有鑑於此，富邦人壽推出網路投保「低頭保你安」專案，專為現代低頭族量身打造，結合意外與健康保障，讓滑手機也能滑出安心。此專案由主約「富邦人壽通勤安心網路投保傷害保險（EPE）」(以下簡稱「通勤安心傷害保險（EPE）」)與附約「富邦人壽網投低頭族定期健康保險附約（EHB）」(以下簡稱「低頭族定期健康保險（EHB）」)組成，主約「通勤安心傷害保險（EPE）」針對搭乘陸上大眾運輸、騎乘機車、自駕或乘坐汽車等交通意外身故，最高享1.2倍保額保障；附約「低頭族定期健康保險（EHB）」除轉嫁五大眼疾手術（白內障、視網膜剝離、青光眼、黃斑部病變、角膜移植）與三種腕關節手術（全腕關節置換術、腕關節整形術、腕關節或腕骨、掌骨關節固定術）風險，更針對頸椎椎間盤切除手術提供2倍保額保障。

此方案特別適合長時間使用3C產品的族群，如上班族、自由工作者、學生、直播主、電競選手等，提供安心保障守護。以30歲從事一般內勤工作的富小姐為例，網路投保富邦人壽「低頭保你安」專案，首年年繳保費只要710元，平均每日不到2元，即可擁有保額50萬意外險與5萬特定手術醫療險防護罩，方便又安心。

上網投保「低頭保你安」專案可快速補足意外與醫療雙重保障缺口，年繳保費輕鬆無負擔，讓保險不僅能提供保障，更能在生活中獲得小確幸。2025/12/31前投保滿額，有機會參加富邦人壽網路投保「富來喜」抽獎活動，把任天堂Switch 2 瑪利歐賽車世界 主機組合等帶回家。

