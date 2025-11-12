每日使用生成式AI 調查：員工薪資更高
[NOWnews今日新聞] 資誠聯合會計師事務所（PwC）今（12）日發布《2025希望與恐懼調查報告》，對全球48個國家和地區共49843名員工進行調查，其中包括413名台灣受訪者，結果發現，過去1年每日使用生成式AI（GenAI）的員工其生產力更高，且工作保障與薪資提升更為明顯。
調查結果顯示，與不常使用GenAI的員工相比，每日使用GenAI的員工更能看到生產力（全球92%、台灣94%）、工作保障（全球58%、台灣55%）與薪資（全球52%、台灣38%）的具體提升。他們對AI在上述領域及其他所有觀察指標上的影響也更為樂觀。
資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安表示，每天使用AI的員工正在獲得好處，包括更高的生產力、更大的工作保障與更好的薪酬。但若要讓這些好處規模化，企業必須超越訓練本身，重新設計工作，並重新定義人機協作關係。成敗與否，將決定GenAI能否成為真正的成長引擎，否則將錯失良機。
調查亦發現，在全球，與不常使用（51%）及從未使用（44%）的員工相比，每日使用GenAI的員工對未來一年自身職務的展望更為樂觀（69%）。不過，在台灣每日使用（44%）、每週使用（40%）及每月使用一次（41%）GenAI的員工，對未來1年自身職務展望的樂觀程度差異不大。
儘管全球有54%的受訪者過去1年曾在工作中使用過AI，常態性使用的比例仍偏低，顯示仍有成長的空間；台灣則有64%受訪者過去1年在工作上使用過AI，高於全球平均，這代表台灣員工更常運用AI在工作環境中。然而，僅14%的全球受訪者和13%的台灣受訪者每天使用GenAI；每日使用「代理式 AI」（Agentic AI）者比例更低，全球和台灣皆僅有4%。
在面對新興科技的同時，儘管企業正投資於技能提升計畫，調查指出，雇主在技能培育上的投入並不均衡。全球僅51%、台灣僅20%的非管理職認為擁有所需的學習與發展資源，管理職稍高（全球66%、台灣46%），高階主管則最高（全球72%、台灣83%）。
依目前趨勢，已使用GenAI的族群將進一步拉開與其他員工的差距。全球75%、台灣47%的每日使用GenAI者認為自己擁有所需的學習與發展資源，但不常使用GenAI者如此認為的比例較低（全球59%、台灣32%）。
在員工是否感到自己身處支持學習的文化方面，也存在顯著差異。整體而言，全球54%的受訪者表示其團隊會把失敗視為學習與成長的機會。不同產業也有差異，在全球科技業，這一比例達到65%，運輸與物流業則僅47%。在台灣，僅有30%員工認為其團隊會把失敗視為學習與成長的機會，電力與公用事業（71%）、農業（67%）、專業服務業（54%）較高，運輸與物流業則僅5%。
雖然全球有70%的受訪者每週至少一次對工作感到滿意。但壓力跡象同樣明顯。僅53%的全球員工對自身職務的未來「高度」樂觀，其中非管理職（43%）遠低於高階主管（72%）。對組織目標的看法也呈現分歧，全球64%表示了解其組織的長期目標；在非管理職（57%）與 Z 世代（61%）的比例較低。
僅有40%台灣受訪者每週至少一次對工作感到滿意，有26%對自身職務的未來「高度」樂觀，非管理職（13%）遠低於高階主管（66%），與全球趨勢大致相同；台灣僅37%表示了解其組織的長期目標，明顯低於全球；在非管理職（25%）與 Z 世代（32%）的比例更明顯偏低。
55%的全球員工正承受財務壓力，台灣的比例則較全球稍低（48%）。逾三分之一員工（全球35%、台灣34%）每週至少一次感到工作不堪負荷，全球Z世代（18~28歲）更高達42%，不過，台灣反而是千禧世代（29~44歲）的比例較其他世代更高（39%）。
不到一半（全球43%、台灣34%）的員工在過去1年獲得加薪，且不到5分之1（全球17%、台灣14%）獲得升職。今年主動尋求加薪的員工比例較去年減少（全球43%降至37%，台灣23%降至20%），主動尋求升職的比例也較去年減少（全球35%降至32%，台灣19%降至16%），或許反映出較艱困的經濟情勢。
桂竹安指出，調查顯示GenAI的每日使用者在員工生產力、工作保障與薪酬均顯著提升，然而每日使用GenAI的員工不到2成。這不僅涉及科技升級，更關乎人才培育與習慣養成。當員工壓力升高、感到工作量不堪負荷，領導者必須重新設計工作，形塑創新文化，並透過培訓課程建立共同的AI語言與素養，以簡單可落地應用的日常案例深化內部應用，協助員工將AI塑造成自身的數位夥伴，重塑AI時代的人才新價值。
