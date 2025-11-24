每日僅1百多人到訪 "金門文化園區"挨批淪蚊子園區

地方中心／綜合報導

高達6.7億打造的金門文化園區，每天的參觀人數才100多人，遭當地人戲稱為「蚊子園區」，議員批評，金門文化園區還曾發生漏水、跳電等問題，建議跟旅行社合作，增加活動，當地人也期望，結合音樂、舞蹈等展演空間，讓更多人願意走入文化園區。

金門文化園區，獨特的閩式建築，但參觀人數卻少得可憐，只有小貓兩三隻，一天加起來居然才100多人，被戲稱為蚊子園區。金門縣議員董森堡：「當初做的這個工程，其實也不是很完善，之前發生漏水跳電的情況一大堆，我們能不能夠更用心的經營，導入更多的活動，包括說比如說跟旅行社，或者是說旅遊業者做一個合作，來讓它這邊做活化。」

金門文化園區，每日到訪人數只有百餘人（圖／民視新聞）9.6公頃的文化園區，投入高達6.7億，卻有漏水、跳電問題，2010年啟用後，園區內3個館、一個中心，曾多次整修，但就是吸引不了遊客，當地藝文團體也呼籲，文化園區能可以結合音樂、舞蹈的展演空間。紫韻箏樂團團長王敦玲：「如果說我們通常表演藝術團體，他需要地方團練，那如果他的文化園區可以活化，作為我們一個藝文展演空間，與排練的空間，那當然是樂見其成。」當地民眾：「（如果開演唱會的話），當地民眾，（是不是更會吸引人來）對，當地民眾，（會不會帶動沙美商圈的那個經濟），當地民眾，當然會啊而且會很多人。」

金門文化園區人潮冷清，遭戲稱為蚊子園區（圖／民視新聞）

民眾也樂觀其成，希望表演活動，能活絡當地商圈，能夠吸引更多人到金門玩。

