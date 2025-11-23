每日工時增加達周休三日 僅一成勞工願意
在每周工時40小時情況下，你願意集中工時達到周休三日？根據勞動部調查顯示，僅10.3%勞工願意「增加每日工作時數，減少每周工作天數」，例如每日工作十小時，達到周休三日。
若對照勞工年齡，願意每天工作十小時、周休三日的勞工，以25~34歲、35~44歲勞工較多，各有15.9%、10.9%願意以挪移工時方式達到周休三日。之後，隨著年齡層增加，勞工願意比例愈低。
相較於周休三日，周休二日支持相對高。調查顯示，約46.5%勞工希望「每周工作五天，上下班採彈性時間」。另外也有41.8%勞工支持「每周工作五天，上下班固定時間」。希望採此方式以65歲以上年齡層最支持，占比高達62.5%；其次是55~64歲年齡層，占比59%。另外，15~24歲年齡層也有45%支持。
此外，「減少每日工作時數，增加每周工作天數」僅1.5%勞工支持。其中，以15~24歲年齡層占比2.5%最高，反映該年齡層部分工時比例較高特性。
約有88%勞工選擇每周工作五天，亦即周休二日。官員分析，勞工周休三日意願不強，很大原因是只要縮減工時，就會影響薪資，歸根結柢，低薪仍是核心關鍵。
更多udn報導
已售出145萬顆！1款藥傳安全疑慮遭下令回收
22歲男｢漢堡一口塞｣窒息2分鐘 腦部、腎臟受損
日本觀光降價？池袋旅宿甜甜價 林氏璧曝1關鍵
全球最性感女神？網見未修圖畫面驚｢判若兩人｣
其他人也在看
【專欄】驚世反差崛起還是幻象︰人工智慧時代的「藍領億萬富翁」真相
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授） 引言 人工智慧的迅猛進展正在顛覆產業與勞動分工...銳傳媒 ・ 16 小時前
投資人權衡俄烏和平協議展望 油價下跌
（中央社紐約2025年11月21日綜合外電報導）投資人權衡俄烏和平協議對石油供應的影響，協議若達成將為飽和的市場供應更多石油，油價今天收跌。紐約市場西德州中級原油的1月期貨價格下跌1.6%，收在每桶58.06美元。倫敦市場北海布倫特原油的1月期貨價格下跌1.3%，收在每桶62.56美元。中央社財經 ・ 1 天前
食．當．令－相親約會嗑螃蟹 到這二家餐廳不必擔心「吃相難看」啦！
吃螃蟹，要去殼挑肉、去腮、除腸，還得拆解、吸吮、啃咬，過程繁複、「吃相難看」，不易維持優雅。所以，「到餐廳相親約會最好不要吃螃蟹」，避免對方留下不好印象。不過，搶攻秋日啖蟹商機，台北萬豪酒店中餐廳「宴客樓」與台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳，分別推出秋蟹美饌，除單品秋蟹料理，並都有個人位上套餐。「宴客樓」套餐標榜將蟹螯、蟹臂、蟹膏及蟹肉四大部位拆解融入菜餚，食客不沾手即能優雅品嘗秋蟹。「雅閣」則強調費時耗工地以手工拆出蟹黃與蟹肉製成的蟹粉入饌，食家饕客不必費心自己動手去殼挑肉，也能優雅大快朵頤。工商時報 ・ 1 天前
《金融》一銀統籌主辦越南CITY LAND集團聯貸 超額認購1.7倍
【時報記者張佳琪台北報導】第一銀行宣布，南越的胡志明市分行以及北越的河內市分行，共同統籌主辦越南「CITY LAND」不動產集團4300萬美元聯貸案，獲超額認購1.7倍，共募集7300萬美元。這是繼今年主辦越南最大製糖企業「成成功邊和」2億美元聯貸案後，又一重要聯貸案。 第一銀行說明，本次聯貸案主要用於支持CITY LAND富國島大型複合式開發案建設使用，在聯邦銀行、兆豐銀行、彰化銀行、臺灣中小企業銀行等共9家台資銀行踴躍參與下，不到兩個月即圓滿籌組完成。最終募集7300萬美元，超額認購1.7倍，此一聯貸案的募集也顯現銀行團對公司經營團隊的高度認同及肯定，以及對越南未來發展深具信心。 CITY LAND集團成立於2003年，為整合土地開發、建築、設計、飯店管理、教育、醫療的全型建設集團，以建築品質及穩健經營於當地業界享有聲譽。CITY LAND集團過去主要以胡志明市不動產開發銷售為主，近年著眼越南都市開發及觀光業發展潛力，將業務觸角拓展至河內市及富國島不動產投資建設，其中，富國島複合式開發案總面積達173公頃，將用於建設高級飯店、社會住宅及度假村等相關設施，為該集團跨足休閒旅遊產業指標時報資訊 ・ 1 天前
《娛樂世界》楊貴媚李國煌頒獎鬥嘴 李竺芯柔嗓緬懷瓊瑤大S
【時報-台北電】第62屆金馬獎22日晚舉行，四段表演由導演殷振豪擔任典禮創意總監，以導演侯孝賢《最好的時光》為靈感，結合表演節目、影片、頒獎橋段串起典禮的現在、過去和未來三章節。 「嘻哈天團」頑童MJ116在「前往（電影）的路上是最好的時光」演唱〈兄弟們要進城〉、〈Here We Are〉，邀李安導演、金馬獎執委會主席李屏賓同歡，為典禮揭開序幕。第二段表演，以電影主題曲入圍的戴佩妮演唱《地母》的〈布秧〉、告五人表演《有病才會喜歡你》的〈我天生－有病版〉，9m88則獻唱電影《大濛》的〈大濛的暗眠〉，用歌聲帶領影人和觀眾進入電影世界。 金曲台語歌后李竺芯用其溫柔、感性嗓音演唱〈魯冰花〉、〈我是一片雲〉等，緬懷瓊瑤、大S徐熙媛、顏正國、許紹雄等逝世影人。李竺芯昨分享首次站上金馬的心情，表示準備時只想著如何奉獻自己一生的靈魂之光，向電影、音樂致敬，「在幕打開前，我緊張到聽見自己的心跳，我深呼吸，感受自己與電影人們同在。謝謝金馬獎的信任讓我有機會向現場、不同維度的電影人致敬」。 楊貴媚、李國煌昨搭檔頒獎，李國煌特別穿著高跟鞋登場，還原他《男兒王》的造型。他故作難過的說，他自57屆落馬後就在思考著時報資訊 ・ 46 分鐘前
手術險、癌症險 守護退休生活
隨著年齡增長，身體機能逐漸退化，健康狀況也更容易受到影響，導致醫療費用在日常支出中占比提高。根據統計，目前65歲以上人口約占台灣總人口的2成，然而其醫療費用支出卻高達全體醫療支出的4成以上，顯示長者的醫療需求與費用負擔明顯高於年輕族群。此外，退休後缺乏公司團體保險的協助，個人需獨自承擔醫療費用，若遇到較大之醫療花費，可能會造成財務上的壓力。工商時報 ・ 8 小時前
《娛樂世界》陳雪甄哭著領獎 曾敬驊大淚崩
【時報-台北電】第62屆金馬獎頒獎典禮22日在北流舉行，最佳男配角由《我家的事》曾敬驊奪下，他一臉不敢置信，在台上致詞時暴哭，顫抖哽咽說出感言，到了後台還在用手擦淚，一路哭到後台，展現真性情；最佳女配角由陳雪甄以《人生海海》擊敗《左撇子女孩》的葉子綺、蔡淑臻等眾多勁敵，她昨上台也淚崩，對著台下的導演廖克發大喊，「17年，我終於站上來了，謝謝你這麼多年來信任我，讓我今天可以站在這裡。」 曾敬驊感謝《我家的事》，一一向導演、演員們致謝，「謝謝爸爸媽媽，我不太會說話，但是我真的做了滿多勇敢的事情；謝謝帶我進到電影世界的老師李烈，謝謝妳看見了我，謝謝這世界給我這樣空間好好生活，好好感受這些情緒，謝謝電影，謝謝讓我愛上這一切。」 他在後台提到領獎的瞬間，又忍不住眼淚，「我好感激，一路以來碰到的人，每個人的畫面在眼前閃過。」被問奪金馬後願望？他再度噴淚，「農曆過年我想帶爸媽出國，他們好像沒有出過國。」他緊握麥克風、青筋一度爆出，「他們就是老實人，說服他們放下工作已經好長一段時間，我這次拿到金馬獎，用這獎座讓他們放下一些執念。」 曾敬驊也提到，拍攝《我家的事》時遇到自己的軟肋，就是信任感，「我個性會時報資訊 ・ 48 分鐘前
《娛樂世界》金馬62 范冰冰封影后 張震奪影帝
【時報-台北電】第62屆金馬獎頒獎典禮22日圓滿落幕，今年影帝之爭，獎落《幸福之路》張震、影后由《地母》范冰冰奪下，最佳導演頒給香港導演《眾生相》李駿碩、最佳新導演則是韓裔加拿大籍《幸福之路》導演Lloyd Lee CHOI，最佳劇情長片頒給《大濛》，而《大濛》也囊括4項大獎，榮登今年的金馬大贏家。 影帝張震感謝評審的肯定，稱這次以非常放鬆狀態表演，「在紐約的兩個月中，我就是電影裡的角色，全心全意投入，我相信不論有沒有拿這個獎，我都盡力而為。」接著他感謝太太跟女兒及父親張國柱，「謝謝我的父親張國柱，讓我認識電影、相信電影、熱愛電影，把獎獻給熱愛電影的人，我也可以繼續熱愛電影下去。」 影后范冰冰雖然沒到場，由《地母》導演張吉安代她上台領獎，張吉安表示：「我問她，妳那麼辛苦爭取這個角色是為什麼？她說『我想要重新來過』。」接著張吉安在台上直接打電話給范冰冰。 范冰冰透過電話哽咽說，她正看著直播，謝謝金馬評審給予肯定，並深深感謝張吉安對她堅定不移的信任，讓她在片中的造型改造大翻轉，「張吉安問我願不願意讓他摧毀我的臉，我說奉陪到底；不只是外型上的轉變，也是靈魂的共振，引領我成長、感受到女性堅定的時報資訊 ・ 50 分鐘前
《娛樂世界》民歌大團圓創紀錄 喊話再唱50年
【時報-台北電】「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會22日在大巨蛋舉行，動員2500名工作人員，聚集74位民歌手、共演出122首金曲，一連7小時不斷電，並首度開放叫餐到座位享用，連創多項紀錄。不僅如此，現場觀眾的年齡總和也刷新紀錄，共計超過180萬歲，展現民歌50年歷久不衰的精神。硬體部分更以近乎「世界級開幕式」規格打造巨型沉浸式、零死角的視聽互動舞台。 現場由演唱會推手吳楚楚帶領全場歌迷一起為11月壽星慶生，也為「民歌之母」陶曉清預熱明年80歲生日快樂，陶曉清提到當年參與民歌完全是「天時地利人和」：「我當時在電台工作，每天都有節目，大家每天都會聽到我的聲音。剛好碰上民歌風潮，又遇到吳楚楚、胡德夫等很有才華的音樂創作者，於是馬上串聯起來。」她直呼「真的覺得與有榮焉，能和大家一起走過那個時代與那麼多好聽的歌」。隨後清清楚楚二重唱（吳楚楚、張明智），也獻唱為演唱會創作的歌曲〈五十年〉，喊話「我們一起再唱50年」，引起全場熱烈掌聲。 指標性團體重磅回歸 演唱會以「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」4大主題串聯，包含民歌世代指標性團體「木吉他合唱團」、「金韻四小」、「大學城」、清清楚時報資訊 ・ 37 分鐘前
《娛樂世界》90歲母久臥病 陳雅琳推動「健康餘命」
【時報-台北電】華視主播陳雅琳從事新聞業32年，相當關心社會議題，時常透過報導揭發利弊。近年，隨著社會高齡化，她積極推動「健康餘命」，希望縮短臨終前的臥床時間，她也坦言，督促她的最大動力跟臥病在床多年的90歲母親有關。 陳雅琳透露，母親在疫情爆發的2020年突然中風，當時政策規定僅能1人陪病，她跟兄長只能在台大的柵欄門口等候，等著看護推媽媽出來，「後來媽媽心肌梗塞加肺水腫被送進加護病房，發了好幾次病危通知，結果2024年跌倒之後就起不來了」。 她坦言，母親好幾次清醒後都問「為什麼我又回來了？」一番話聽在兒女耳中相當不捨，陳雅琳嘆：「她覺得她已經很累、很辛苦了，現在去看她，她常會說『可不可以早一點走？』其實她意識清楚，只是跌倒又中風變得不良於行，沒有辦法自主要靠別人，她覺得這樣滿折磨的」。 對於母親，陳雅琳滿是心疼，因為自她3歲開始，父親就在醫院治療，直到她7歲時父親過世，母親一手拉拔她與兄弟們長大，她對父親的印象僅有照片中的笑容，「媽媽很辛苦，30歲就背著一個生病的老公跟4個小孩，我們當時也沒有自己的房子，都是租房子過活」。 陳雅琳對家人總是無私付出，她購於內湖的房屋目前是大哥的小孩在時報資訊 ・ 32 分鐘前
黛安芬下月底將停止中國大陸市場營運
德國內衣品牌黛安芬（Triumph）宣布，自12月31日起停止在中國大陸的營運。中時財經即時 ・ 46 分鐘前
外送員更賺了？專法草案出爐 最低報酬、保險全面升級
疫情期間外送人力快速成長，如今全台外送員已超過 15 萬人，但其保障、保險、停權申訴及契約關係等問題仍爭議不斷。對此，勞動部今（21）日預告外送員專法草案，明定外送員每筆訂單服務期間換算的每小時基本報酬，不得低於每小時最低工資（時薪245元）的1.25倍，且不得低於交通部所定基本運價計算出的運費，且若外送員拒絕接單，平台也不得因此對其不利對待。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
9張7-8月發票無人領！最低花102元買飯糰飲料中千萬 消費地點看這裡
114年7-8月期統一發票兌獎期限即將於115年1月5日截止，據財政部賦稅署統計，目前仍有2張1,000萬元特別獎、5張200萬元特獎以及2張雲端發票100萬元獎未兌領。其中有幸運兒僅花102元在超商購買飯糰和飲料就中千萬大獎，提醒民眾盡速領取，以免與財神爺擦身而過。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
COP30直擊／哥倫比亞突襲反對、主席脫稿談化石燃料 峰會延一天終落幕
聯合國氣候變化綱要公約締約方第30次會議（COP30）延會談判，在巴西時間22日下午展開全體大會，迅速通過一連串協定文本...聯合新聞網 ・ 52 分鐘前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
區間車遭噴漆塗鴉！台鐵報警追求償 最重可處7年徒刑
台鐵有「民間彩繪列車」？台鐵1108次列車今早於七堵站被發現遭大面積噴漆塗鴨，由於清潔公司無法即時清除，台鐵緊急更換編組...聯合新聞網 ・ 52 分鐘前
COP30直擊／峰會協定近定案仍未提「化石燃料」 歐盟被迫讓步很失望
巴西時間22日，聯合國第30屆氣候峰會（COP30）延會繼續談判，稍早大會主席團公布最新版本的協定，當中隻字未提攸關全球...聯合新聞網 ・ 52 分鐘前
蔡依林演唱會今KKTIX開搶！她曝「小彩蛋」：請操練骨盆底肌能量
歌手蔡依林今年末將登上大巨蛋開唱，且一連嗨唱三天陪粉絲跨新年，昨（22）天搶先開放信用卡友、台灣大哥大和Jolin官網會員購票，今（23）天中午12點則全面開放，蔡依林也在社群發文透露小彩蛋「這次會陸台視新聞網 ・ 3 小時前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
越南洪災！90人罹難「死傷人數持續攀升」 經濟損失達119億台幣
【緯來新聞網】越南中部及高原地區近日遭遇多年來最嚴重洪災，根據越南官方於23日清晨7時更新的統計，已緯來新聞網 ・ 46 分鐘前