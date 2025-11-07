每日推150億則！路透：Meta估去年靠詐騙廣告刊登費賺進5000億元

路透6日引述社群媒體巨頭Meta內部文件發布長篇特別報導指出，該公司在2024年底的內部預測中估計，約有10%的年度總收入、約160億美元（約台幣5000億元），來自替詐騙活動與違禁商品刊登的廣告。

路透審閱的一批先前未曝光文件顯示，Meta至少三年來未能有效識別並阻止大量高風險廣告，導致Facebook、Instagram與WhatsApp數十億用戶暴露於詐欺電商、投資陷阱、非法線上賭博及違禁醫療產品的風險之中。

根據2024年12月一份文件，Meta平均每天向旗下平台用戶展示約150億則「較高風險」詐騙廣告，即明顯帶有詐騙跡象的內容。另一份同年底文件指出，這類廣告每年可為Meta帶來約70億美元（約台幣2185億元）的收入。

大部分詐騙來自行為可疑、足以觸發Meta內部警示系統的行銷人員。但文件顯示，只有當自動系統判定廣告主至少有95%的機率涉及詐騙時，才會禁止投放廣告。如果判定的確信度較低，但仍認為廣告主可能是詐騙者，則會收取更高的廣告費率作為懲罰，藉此阻止可疑廣告主投放廣告。

文件進一步指出，點選詐騙廣告的用戶更可能再次看到此類廣告，這是因為Meta的廣告個人化系統會根據用戶興趣投放廣告。

Meta這份保密自評報告的細節來自2021年至今年，由財務、遊說、工程及安全等部門製作的文件，反映Meta量化旗下平台濫用規模的努力，以及在採取可能損害商業利益行動時的猶豫態度。

Meta發言人史東（Andy Stone）在聲明中表示，路透看到的文件「呈現片面觀點，扭曲Meta對詐騙行為的處理方式。」他表示，公司內部估算2024年收入中有10.1%來自詐騙及其他違規廣告的數據，屬於「粗略且過度包容」，後來認為實際比例更低，因為該估算中也包含「許多合法廣告」，但拒絕提供更新數字。

