【每日揭詐】不只買東西會被騙！Facebook市集賣東西竟被「假快遞」誆走上萬元

防詐中心公布最新統計資料，12/4全國共受理481件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2059.4萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 71件 1億1958.6萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 55件 4696.6萬

3.網路購物詐騙 147件 1142.4萬

4.假檢警詐騙 10件 1053.2萬

5.假交友（徵婚詐財）詐騙 25件 1033.6萬

★實際案例

受害人在臉書市集上販售手機配件，一位暱稱的買家透過私訊聯繫，表示有購買意願，並謊稱要使用上門取貨。隨後，對方傳了一個網站連結給受害人，並要求依指示填寫資料。受害人點進去照做，結果網站卻顯示帳號「未實名登記」，這位買家又傳了一個假客服的通訊軟體帳號，他加入這個假客服的通訊軟體後，對方開始指示操作網路銀行，隨後發現帳戶竟被扣款2萬3000元，才意識到從頭到尾的「取貨」和「實名登記」都是騙局。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

