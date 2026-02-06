【每日揭詐】以為中千元發票！他點「知名電商官方信」領獎 慘遭盜刷2.5萬

示意圖，取自Unsplash圖庫



防詐中心公布最新統計資料，2/5全國共受理432件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣3億1499.9萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 71件 1億5458.8萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 43件 6170.6萬

3.假檢警詐騙 10件 5655.6萬

4.網路購物詐騙 135件 1763.3萬

5.假交友(徵婚詐財)詐騙 30件 912.5萬

★實際案例

據受害民眾表示，該封詐騙信件製作精良，標題與內文格式均模仿Momo官方通知，煞有其事地恭喜用戶中獎，並提供連結要求點擊進入「Momo發票整合服務平台」查看。民眾當時認為是官方通知，完全放下戒心，以為真的有小確幸降臨。

民眾點擊連結後，進入一個極像財政部電子發票整合服務的釣魚網站。系統先是要求輸入手機號碼與驗證碼登入，隨後跳出視窗要求進行所謂的「中獎發票載具驗證」，誘導民眾輸入資料。

民眾誤以為這是領獎的必要程序，便依指示輸入。殊不知資料才剛送出，手機隨即跳出信用卡交易通知，顯示遭盜刷新臺幣25,135元。不久後，富邦銀行客服致電示警信用卡有異常交易，民眾這才驚覺自己落入詐騙圈套。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

