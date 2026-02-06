【每日揭詐】以為中千元發票！他點「知名電商官方信」領獎 慘遭盜刷2.5萬
防詐中心公布最新統計資料，2/5全國共受理432件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣3億1499.9萬元。
★詐騙手法前5名（依財損金額排序）
1.假投資詐騙 71件 1億5458.8萬
2.假交友(投資詐財)詐騙 43件 6170.6萬
3.假檢警詐騙 10件 5655.6萬
4.網路購物詐騙 135件 1763.3萬
5.假交友(徵婚詐財)詐騙 30件 912.5萬
★實際案例
據受害民眾表示，該封詐騙信件製作精良，標題與內文格式均模仿Momo官方通知，煞有其事地恭喜用戶中獎，並提供連結要求點擊進入「Momo發票整合服務平台」查看。民眾當時認為是官方通知，完全放下戒心，以為真的有小確幸降臨。
民眾點擊連結後，進入一個極像財政部電子發票整合服務的釣魚網站。系統先是要求輸入手機號碼與驗證碼登入，隨後跳出視窗要求進行所謂的「中獎發票載具驗證」，誘導民眾輸入資料。
民眾誤以為這是領獎的必要程序，便依指示輸入。殊不知資料才剛送出，手機隨即跳出信用卡交易通知，顯示遭盜刷新臺幣25,135元。不久後，富邦銀行客服致電示警信用卡有異常交易，民眾這才驚覺自己落入詐騙圈套。
★防詐提醒5大要訣
投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。
檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。
交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。
網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。
遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。
★求助與舉報管道
165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。
110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。
最新詐騙案例在【打詐儀錶板】
更多太報報導
小額出金誘上鉤 警掃蕩詐團逮42人！受害達425人、財損破5.7億
中國精神病院猛收正常人騙醫保 「住院如坐牢」虐打病患還禁出院
1提醒簡訊點進去「險被騙走120萬」 女星嘆：差點中招
其他人也在看
打詐報你知》從免費貼圖到假求助訊息 3大常見手法、帳號健檢一次看
隨著數位詐騙手段日益精進，犯罪集…
資安院揭詐騙高風險廣告趨勢 籲警惕投資與導購話術
（中央社記者趙敏雅台北6日電）資安院近期發布2025年詐騙高風險廣告趨勢觀察，上半年較常見投資導向話術與引導加入群組；下半年則多將詐騙內容偽裝成商品促銷與優惠活動，尤其年末促銷檔期風險升溫，呼籲民眾提高警覺、落實查證防詐。
金融單位防搶演練 麵包超人與狐狸IP角色扮成歹徒
中部中心/李文華 彰化報導農曆新年將至，各金融單位加強防搶演練，和美農會有"麵包超人"扮成歹徒，降低行員戒心，而彰化田中則有動物方程式的人氣角色，狐狸和樹懶扮成歹徒，到銀行搞笑行搶，當然，最終都是被優勢警力給制伏。
直擊泰柬邊境詐騙園區內部！不只存放大量受害名單，建築內竟設有中、星、澳「多國警察局」
隨著泰柬兩國邊境衝突平息，曼谷當局刻意帶著媒體，進入一處隱藏在柬埔寨邊境、非常驚人的詐騙園區進行拍攝，藉此將當地公諸於世。泰軍向外媒表示，他們是在先前武裝行動期間，當佔領一處位於奧斯馬（O'Smach）的園區後，赫然發現當地建築內部，暗藏大量跨國詐騙的犯罪證據。而且最讓這些官兵震驚的一點是，園區內部竟設有與真實警局、銀行如出一轍的專門「攝影棚」，藉此讓受害人......
沒打燈跨雙黃線左轉 台南機車"公務證遮車牌"惹議
南部中心／林俊明、莊舒婷 台南報導台南有民眾目擊一台機車，不但逆向、沒打方向燈還跨越雙黃線左轉，誇張的是，車牌竟被遮住，上方寫著公務執行中，質疑市府執行公務，可以刻意遮排還連續違規嗎？對此工務局表示，會要求承攬廠商改善，避免類似狀況再發生。
漆畫變暗沉求償修補費 因業者未保證永不褪色敗訴
（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄許姓男子向一間藝術公司購買3幅越南漆畫，但買了7年後發現畫作開始暗沉、白化，許男求償50萬元修補費。高雄地院認為，業者從未保證「永不褪色」，判許男敗訴。
台南普濟燈會2/12點燈 將首度跨海歐洲展出
（中央社記者張榮祥台南6日電）台南舊城年節盛事「普濟燈會」預定2月12日點亮逾1800個手繪燈籠，3月上旬落幕後，再接力到義大利米蘭及日本仙台，展期直到8月下旬，同時也是首度跨海到歐洲展出。
澎湖馬公城隍廟捐贈腳踏車 助岸巡隊機動巡查
（中央社澎湖縣6日電）澎湖馬公城隍廟今天捐贈腳踏車一批給海巡署第七岸巡隊，提供各岸巡安檢單位機動巡查，守護澎湖安全。
高鐵延伸宜蘭 台鐵初估營收每年減少6.27億
（中央社記者黃巧雯台北6日電）針對高鐵延伸宜蘭案，台鐵公司今天表達樂觀其成的態度，但坦言對運量和營收將造成影響，初估每年減少新台幣6.27億元，並期盼能爭取列為政策因素造成虧損。
黎智英國安案下週一宣判 香港法院最高恐判無期徒刑
香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人，及前蘋果日報等3家公司違反國安法一案，法官將於2月9日判刑。在這起案件中，他可能面臨無期徒刑。 根據香港司法機構6日公開訊息，黎智英等
無人小貨車「詭異滑動」撞攤販！地瓜球嬤閃不及掛彩 竟是沒拉手煞釀禍
台中市潭子區昨（5）日傍晚5時許，有名68歲張姓婦人在大富路口擺攤炸地瓜球時，突然有輛小貨車「詭異滑動」，從對向車道緩緩駛來朝她逼近，最終「碰！」一聲，小貨車車頭撞上攤位，害得婦人閃避不及右腳被撞傷，所幸無大礙。事後經了解，原來是貨車駕駛下車買東西時，沒有拉上手煞車，才導致貨車滑行肇事，警方正釐清肇責歸屬。
不滿態度！他想學電影台詞「把你腿打斷」還砸椅搧臉 嘴秋下場曝光
嘉義男子阿輝（化名）日前因不滿別人詢問工作事項時，不知何故理智斷裂怒嗆要把對方的腿打斷，甚至有作勢攻擊的舉止出現，並丟擲鐵椅、搧耳光等，使對方心生恐懼向警方報案，經嘉義地院審理後，依恐嚇罪判處阿輝拘役40天，若易科罰金則以1000元折算1日，宣告緩刑2年，全案可上訴。
劣性不改再犯案 詐騙身障彩券販售者 中山警守護弱勢 13小時速破案
圖說：發言人臺北市中山分局偵查隊長鄭文學。 【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中山區民權西路於115年2月4日 […]
停車擋路引發糾紛 女子遭毆打腦震盪｜#鏡新聞
只是倒個垃圾，女子卻被毆打成腦震盪！屏東一間緊鄰隔壁的鴨肉店和影印店，多次因為顧客停車問題鬧得不愉快，影印店的房東多次檢舉對方，兒子甚至還曾拿木刀攻擊鴨肉店的店員，去年12月倒垃圾時遇到對方，男子拿尖銳物狂毆女子的頭部，造成腦震盪，現在雙方互告傷害！
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。