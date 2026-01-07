【每日揭詐】 「以為只是單純生意往來...」收友人貨款竟變警示帳戶

詐騙最新訊。圖取自pixabay



詐中心公布最新統計資料，1/6全國共受理476件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億3932.6萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 72件 1億222.5萬

2.假檢警詐騙 14件 4045.7萬

3.假交友(投資詐財)詐騙 42件 2674.2萬

4.網路購物詐騙 143件 1347.6萬

5.竄改電子商務郵件詐騙 1件 815.2萬

★實際案例

據了解，該名受害男子平時經營賣菜生意，與涉案的「朋友」長期有買賣往來，雙方具有一定的信任基礎。該名友人以臨櫃轉帳方式，將新臺幣13萬8770元匯入男子的郵局帳戶。男子當時認為這僅是正常的生意貨款往來，並未多做聯想或起疑。

隨後，男子因自身資金需求，將其中的新臺幣3萬元透過網路轉帳轉入妻子名下的銀行帳戶，過程看似一般的家庭資金調度。男子突然接獲銀行通知，告知其名下帳戶因涉及詐欺案件遭到凍結（警示帳戶）。男子完全不解為何單純做生意會涉及刑案。自行上網查詢後，發現該筆資金的來源與手法，竟與近期鬧得沸沸揚揚的「聖石金業」詐騙吸金案高度相似。他這才恍然大悟，原來當初友人匯入的款項極可能是詐騙贓款，利用他的帳戶進行「過水」洗錢。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

