【每日揭詐】以為遇到好心人...粉絲跨海買BTS演唱會門票慘賠 痛訴：連「轉讓成功」畫面都是假的

「BTS」啟動全新世界巡迴演唱會。翻攝BIGHIT MUSIC臉書



防詐中心公布最新統計資料，2/3全國共受理460件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億9379.5萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 67件 7393.5萬

2.網路購物詐騙 161件 3772.8萬

3.假交友(投資詐財)詐騙 39件 3318.9萬

4.假檢警詐騙 11件 1299萬

5.假交友(徵婚詐財)詐騙 21件 577.8萬

★實際案例

據受害粉絲表示，雙方最初在 Reddit 接洽，隨後轉往通訊軟體 WhatsApp 進行私下交易。詐騙集團手法細膩，傳送了一個 Revolut 的付款連結，並要求被害人先刷「1歐元」進行測試。

被害人不疑有他，在成功刷過第一筆小額款項後，戒心大幅降低。隨後依指示陸續刷了80歐元及82歐元。被害人回憶：「我一筆一筆付，每付一次，都更相信一點，覺得自己真的快拿到票了。」

為了讓被害人深信不疑，詐騙集團在交易過程中還傳送了偽造的「演唱會門票轉讓成功」截圖。畫面逼真讓被害人當下甚至感動，認為自己終於圓夢。殊不知這只是詐騙集團最後的收網動作，當163歐元全數入帳後，對方隨即不讀不回，徹底人間蒸發。

驚覺受騙的粉絲心痛表示：「163歐元也許不是天文數字，但那是我真心想換來的一次感動。」最令他難受的並非金錢損失，而是那種單純的期待與信任被當成笨蛋耍弄的感覺。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

