【每日揭詐】假交友詐騙新招！不只騙錢還想騙帳戶 被害人遭詐59萬險淪「洗錢幫兇」

防詐中心公布最新統計資料，12/19全國共受理485件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2027.6萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 69件 8036萬

2.假檢警詐騙 10件 2815.3萬

3.假交友（投資詐財）詐騙 33件 3282.1萬

4.網路購物詐騙 140件 1977.8萬

5.色情應召詐財詐騙 27件 835.8萬

★實際案例

據了解，被害人最初於TikTok APP結識暱稱「David」的網友，隨後轉往LINE持續聊天。對方以交友為名義，每日噓寒問暖建立信任感，待時機成熟後，便介紹一個名為「BitCome」的虛擬貨幣交易平台，聲稱可獲取高額獲利。

被害人不疑有他，依照指示先在國內合法的「MAX交易所」以14次網路轉帳及1次信用卡刷卡方式，總計投入新台幣59萬8千元購買泰達幣（USDT），隨後全數轉入詐騙集團架設的「BitCome平台」。

當被害人打算提領獲利時，詐騙集團故技重施，謊稱「BitCome平台遭駭客入侵」，藉故凍結被害人帳戶，並要求必須繳交一筆「校驗金」才能解凍出金。

詐騙集團為榨乾被害人最後價值，竟將不明款項直接匯入被害人銀行帳戶，謊稱是請被害人幫忙「代購泰達幣」並轉入平台。此舉實則是詐騙集團將其他被害人的贓款轉入，企圖利用被害人帳戶進行「洗錢」，將贓款轉為虛擬貨幣匯出。被害人至此驚覺事態嚴重，發現自己不僅被騙錢，還差點成為詐騙集團的洗錢工具。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

