【每日揭詐】假冒公司老闆Email要求匯款 昨日全國被騙2千多萬

防詐中心公布最新統計資料，12/1全國共受理519件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億4575.5萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 64件 1億506.6萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 37件 3481.7萬

3.假檢警詐騙 22件 3111.2萬

4.竄改電子商務郵件詐騙 3件 2091.8萬

5.假交友（徵婚詐財）詐騙 25件 1483.6萬

★實際案例

受害人收到一封Email，寄件者假冒公司董事長名義，下指示因工作需要，建立一個Line群組，之後在群組內假冒董事長之人指示要匯款至指定帳戶，受害人不疑有他使用公司帳戶及攜帶部分現金前往匯款，後查證，方知遭詐。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

